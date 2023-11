Panattoni w ramach parku zlokalizowanego w Kowalach koło Gdańska zrealizowało dotychczas dwa budynki o łącznej powierzchni 73 000 m kw., a w planach ma realizację ostatniego obiektu, który zajmie ok. 37 000 m kw. Panattoni Park Gdańsk West II w momencie ukończenia drugiego etapu był już w blisko 90-procentach wynajęty.

Kolejne realizacje w województwie pomorskim to naturalna odpowiedź na rozwój biznesowy regionu, który coraz lepiej wykorzystuje swój potencjał, wynikający m.in. z bliskości jednego z największych portów morskich w Europie. Przekłada się to oczywiście na niemalejący popyt na powierzchnię przemysłową, który w skali kraju w I kw. br. ustępował tylko trzem wiodącym rynkom w kraju: mazowieckiemu, łódzkiemu i śląskiemu. Panattoni Park Gdańsk West II to doskonałe potwierdzenie zainteresowania biznesu, ponieważ jeszcze przed ukończeniem ostatniego etapu był bliski pełnej komercjalizacji

– mówi Martyna Sochaczewska, Leasing Director w Panattoni.