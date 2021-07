Panattoni Park Wrocław S8 South otwarty jeszcze w tym roku

Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, z 21 własnym parkiem na Dolnym Śląsku. Deweloper rozpoczął budowę Panattoni Park Wrocław S8 South, o powierzchni 18 000 m kw. Inwestycja już przyciągnęła pierwszego najemcę z sektora logistycznego, który zajmie ponad 4600 m kw. Obiekt powstanie jeszcze w tym roku, w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy Węźle Wrocław Południe łączącym autostradę A4 i drogę S8. To zapewni doskonałe połączenie z głównymi ośrodkami logistycznymi w Polsce i Europie.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 13-07-2021, 14:13

Panattoni Park Wrocław S8 South otwarty jeszcze w tym roku

Wrocław z niesłabnącym zainteresowaniem. Na początku bieżącego roku Panattoni przekroczyło milion m kw. powierzchni dostarczonej na Dolnym Śląsku. Praca w regionie nie zwalnia, a zainteresowanie najemców napędza kolejne inwestycje. -„W I kw. 2021 r. rynek wrocławski cieszył się drugim największym popytem netto w Polsce, a koniunktura nie zmieniła się także w drugim kwartale, co odczuwamy w naszej działalności. W ostatnich 3 miesiącach Panattoni znalazło najemców na blisko 100 000 m kw. powierzchni i zbliżamy się do 200 tys. w tym roku. Ogromny potencjał biznesowy Wrocławia – potwierdzony przez ranking Global Cities of The Future - napędza rozwój całego regionu, co naturalnie przekłada się na nasze kolejne inwestycje, takie jak realizowany Panattoni Park Wrocław S8 South” – mówi Damian Kowalczyk, Development Director z Panattoni.

Dla e-commerce

Panattoni Park Wrocław S8 South zostanie otwarty w grudniu br. i zajmie 18 000 m kw. Obiekt będzie doskonale zlokalizowany. Powstanie w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy Węźle Wrocław Południe łączącym drogę S8 – przebiegającą m.in. przez Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok – a także autostradę A4 – która łączy wschodnią i zachodnią granicę Polski, przebiegając m.in. przez Katowice i Kraków. Bliskość południowej i zachodniej granicy, a także odległość ok. 13 km od Portu Lotniczego Wrocław tworzą atrakcyjne warunki do działalności międzynarodowej, a dystans zaledwie 15 km od centrum miasta to ważny atut w kontekście pozyskania pracownika przez najemców obiektu. Z doskonale zlokalizowanej powierzchni skorzysta m.in. pierwszy najemca - globalna firma logistyczno-transportowa, która zajmie w budynku ponad 4600 m kw.

Ekologiczna inwestycja

Nowa inwestycja powstaje zgodnie z ekologicznym standardem Go Earthwise with Panattoni. Oprócz zwiększającej dostęp światła dziennego aluminiowo-szklanej fasady w częściach biurowo-socjalnych, na terenie inwestycji powstaną zielone strefy z pocket parkami i kwietnymi łąkami. Park przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Very Good, a deweloper zastosuje w nim m.in. systemy ograniczające zużycie wody, ciepła i energii oraz rozwiązania zwiększające izolacyjność i ograniczające emisję CO2. Inwestycja zostanie wyposażona także w rozwiązania dla rowerzystów – m.in. wiaty i parkingi – oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych. Obiekt dzięki elastycznemu projektowi powierzchni operacyjnej pozwoli zarówno na magazynowanie, jak i lekką produkcję. Doskonale sprawdzi się w branży logistycznej, jak i wielu innych sektorach, jak m.in. e-commerce.