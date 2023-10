Poza przedstawicielami Panattoni swoją obecnością zaszczycili uroczystość Członkowie Zarządu Knorr-Bremse Rail Vehicle Systems: Pan Doktor Peter Radina i Pan Harald Schneider, Pan Bernhard Winkler - Wiceprezes ds. Produkcji Kolejowej KB SfS, Pan Thomas Rappl - Wiceprezes ds. Logistyki i Operacji Serwisowych, Pan Fernando Hazeu – Dyrektor Zarządzający Knorr-Bremse Hiszpania i Pan Gianluca Crippa – Dyrektor Operacyjny Microelettrica Scientifica.

Na wydarzenie przybyli również przedstawiciele Urzędu Miasta w Rzeszowie – Pan Prezydent Konrad Fijołek, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – Pani Wojewoda Ewa Leniart, Starostwa Powiatowego w Rzeszowie – Pani Joanna Nieroda – Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego i Promocji oraz innych instytucji lokalnych. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość również Przedstawiciele uczelni i szkół technicznych z Podkarpacia oraz Krakowa a także wielu gości z instytucji i stowarzyszeń branży kolejowej w Polsce a przede wszystkim Klienci firmy Knorr-Bremse w Polsce i Europie.

Gospodarzami wydarzenia był Pan Jacek Biłas – Prezes Zarządu Knorr Bremse w Polsce oraz Damian Kasza – Dyrektor Zakładu w Rzeszowie.

Dzisiejsze otwarcie to zwieńczenie kilkunastu miesięcy ciężkiej pracy nie tylko na placu budowy. Wspieraliśmy Knorr-Bremse na każdym etapie, zaczynając od znalezienia idealnej lokalizacji – w Strefie Ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko, w której realizowaliśmy już inwestycje, co pozwoliło na optymalne przeprowadzenie procesu deweloperskiego. Kompleksowe, elastyczne i proaktywne podejście dedykowanego zespołu BTS Panattoni umożliwiło sprawnie doprowadzić projekt do końca i ruszyć firmie Knorr-Bremse z kolejną strategiczną inwestycją o kontynentalnym zasięgu

W czasie uroczystości oficjalnego otwarcia zaproszeni goście oprowadzeni zostali po zakładzie. Zaprezentowane zostały im trzy funkcjonujące już Business Unity: HVAC, który zajmuje się produkcją systemów klimatyzacji dla pojazdów szynowych wraz z dostępnym w przyszłości serwisem, Power Electric specjalizujący się w produkcji elementów wyposażenia elektrycznego do pojazdów szynowych oraz Centrum Serwisowe układów hamulcowych pneumatycznych i hydraulicznych dla pojazdów szynowych. Knorr-Bremse korzysta z 19 000 m kw. powierzchni produkcyjnej i aż 4000 m kw. powierzchni biurowej w bardzo wysokim standardzie. Przestrzeń została zrealizowana zgodnie z wytycznymi Knorr-Bremse pod nadzorem architekta firmy, a Panattoni zapewniło m.in. dodatkowe przeszklenia, ergonomiczne stanowiska pracy czy okna z widokiem na część produkcyjną.

Knorr-Bremse w ramach obiektu skorzysta m.in. z pomieszczeń funkcyjnych i technologicznych wewnątrz hali, w tym pomieszczeń testowych, malarni przemysłowych czy przestrzeni, w których odbywać się będzie proces czyszczenia suchym lodem. Ponadto Panattoni zaimplementowało w obiekcie zaawansowane systemy wentylacyjne, wysokiej jakości instalacje niskoprądowe, instalację sprężonego powietrza, a także przystosowało powierzchnię pod instalację szynoprzewodów. Deweloper zagwarantował również podwyższony standard elewacji wyjściowej oraz lobby.

- „Bardzo wysoki standard zarówno części produkcyjnej, jak i biurowej to efekt głębokiego zrozumienia potrzeb firmy Knorr-Bremse przez Panattoni, mimo braku wcześniejszych wspólnych realizacji. To kolejny obiekt w portfolio działu BTS, który łączy bardzo różne funkcje: od badań i rozwoju, przez produkcję, po testowanie, a także doskonale spełnia funkcję reprezentacyjną. Obiekt dostosowany na tak wielu płaszczyznach to idealny fundament pod dalszą współpracę. To ważna inwestycja dla Rzeszowa i okolic, która nie tylko zapewni co najmniej 400 miejsc pracy, ale też może stać się swego rodzaju klastrem biznesowym, skupiającym poddostawców działających w regionie

- komentuje Michał Chodecki, BTS Development Director w Panattoni.