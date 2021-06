Panattoni umacnia się w Bielsku-Białej

Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, zwiększa podaż powierzchni magazynowej w Bielsku-Białej, przemysłowym obszarze pogranicza województw śląskiego i małopolskiego. Deweloper rozpoczął budowę kolejnego parku w regionie - Panattoni Park Bielsko Biała IV. Budowane są 3 obiekty o łącznej powierzchni 96 000 m kw. i każdy z nich zostanie ukończony jeszcze w tym roku.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 08-06-2021, 11:12

Panattoni rozpoczął budowę kolejnego parku - Panattoni Park Bielsko Biała IV. Budowane są 3 obiekty o łącznej powierzchni 96 000 m kw. i każdy z nich zostanie ukończony jeszcze w tym roku.fot. materiały prasowe

Całość zostanie wykonana zgodnie ze zrównoważoną koncepcją Go Earthwise with Panattoni, co przełoży się na certyfikację BREEAM na poziomie Very Good. Kolejny park w Bielsku-Białej to reakcja na niesłabnące zainteresowanie najemców – trzy pozostałe kompleksy w regionie zostały wynajęte w całości.

Bielsko-Biała – bestsellerowa lokacja. Stolica Podbeskidzia to region o ogromnym potencjale biznesowym, dzięki położeniu w obszarze przemysłowym pogranicza województw śląskiego i małopolskiego. Powstawanie i rozwój przedsiębiorstw zwiększa zapotrzebowanie na powierzchnie produkcyjne i magazynowe klasy A, które jako jeden z niewielu deweloperów dostarcza Panattoni. Firma dotychczas zrealizowała trzy parki zajmujące łącznie ok. 134 000 m kw., które zostały wynajęte w całości oraz pierwszą inteligentną fabrykę GE Energy Management w Europie (45 000 m kw.). Teraz deweloper informuje o zwiększeniu zaplecza magazynowego o kolejne 96 000 m kw. dzięki Panattoni Park Bielsko-Biała IV. Na inwestycję składają się trzy budynki, w tym jeden obiekt przygotowany na indywidualne zmówienie najemcy, który dostarcza technologię i komponenty dla świata motoryzacji. Cały park powstanie jeszcze w tym roku i doskonale sprawdzi się w obsłudze produkcji dla kluczowych branż w regionie m.in. maszyn rolniczych, czy automotive.

- Branża motoryzacyjna pełni bardzo ważną rolę w mocnej pozycji gospodarczej i przemysłowej Bielska-Białej, ale główną siłą miasta jest proinwestycyjna polityka władz. Takie podejście doprowadziło do tego, że stolica Podbeskidzia może poszczycić się drugim największym wskaźnikiem zarejestrowanych firm na 1000 mieszkańców w całym województwie. W Bielsku-Białej działa ponad 26 600 przedsiębiorstw, a dostarczając kolejne powierzchnie magazynowe i produkcyjne wspieramy ten błyskawiczny rozwój - mówi Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni.

- Kiedy wchodziliśmy do miasta z pierwszą inwestycją, zaplecze magazynowe w Bielsku-Białej praktycznie nie istniało. Cieszy nas, że w parze z naszym rozwojem w regionie, rozwija się zarówno rynek, jak i całe miasto – nie tylko w aspekcie gospodarczym i biznesowym, ale też infrastrukturalnym, czy nawet kulturalnym i sportowym - dodaje.

Okno na środkową Europę

Bielsko-Biała i jej obszar metropolitarny stwarzają idealne warunki dla dystrybucji i handlu na rynek środkowoeuropejski, co wynika z położenia okręgu na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych wiodących do Czech i Słowacji. Jednak to nie jedyny atut nowej inwestycji dewelopera. Panattoni Park Bielsko-Biała IV powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S1, której realizowany fragment na odcinku Mysłowice – Bielsko-Biała jest częścią międzynarodowego połączenia Gdańsk – Wiedeń. Ponadto droga zapewni docelowo połączenie autostrady A1 z granicą Słowacką w Zwardoniu. Panattoni Park Bielsko Biała IV jest położony idealnie zarówno wobec aglomeracji Śląskiej, jak i Krakowa, co znacznie ułatwi zatrudnienie wyspecjalizowanych pracowników.

Panattoni Park Bielsko-Biała IV to kompleks trzech budynków klasy A, o docelowej powierzchni 96 000 m kw., dostosowany zarówno do magazynowania jak i produkcji. Obiekty zostały tak zaprojektowane, aby ich moduły można było kształtować elastycznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami najemców. Inwestycja w Bielsku-Białej powstanie zgodnie z koncepcją Go Earthwise with Panattoni, w ramach której każdy park dostarczany przez dewelopera zostaje poddany certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good.