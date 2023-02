Panattoni, lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie, z kolejną inwestycją dla giganta odzieżowego e-commerce’u. SHEIN już w bieżącym kwartale rozpocznie operacje na powierzchni blisko 55 000 m kw. w Panattoni Park Wrocław South Hub, a na terenie obiektu zatrudni ponad 2000 osób. Inwestycja pozwoli obsłużyć znaczną część europejskich rynków. Deweloper wynajął już połowę z planowanych 250 000 m kw. w ramach dolnośląskiego kompleksu.

Panattoni wspiera e-commerce najpopularniejszej marki odzieżowej na świecie /fot. mat.pras

Rozwój powierzchnie dla e-commerce

Polska dzięki strategicznej lokalizacji w centrum Starego Kontynentu, wysokiemu standardowi realizacji nieruchomości przemysłowych, a także nieustannemu rozwojowi infrastruktury drogowej czy portowej, stała się w ostatnich latach hubem dla europejskiego i światowego e-commerce’u. Powierzchnia pod obsługę e-handlu stanowi ok. 1/3 krajowego wolumenu, a rozwój branży w Polsce wspiera Panattoni, które dostarczyło już 4 mln m kw. dla sprzedaży internetowej. Pod koniec obecnego kwartału deweloper ukończy realizację dla kolejnego giganta – SHEIN, najpopularniejszej marki ubrań oraz największego detalisty odzieżowego na świecie. Globalna firma z siedzibą w Singapurze notuje błyskawiczny rozwój także w Europie, a efektem rosnących wolumenów jest wynajem 54 350 m kw. w Panattoni Park Wrocław South Hub – największym projekcie dewelopera na Dolnym Śląsku. Na terenie obiektu Shein zatrudnieni ponad 2000 osób, a lokalizacja pozwoli na sprawną obsługę pełnej gamy produktów firmy i dotarcie do większości europejskich rynków.

Według prognoz wartość e-commerce dla branży fashion w Europie ma wzrosnąć z ok. 250 milardów dolarów w 2022 roku do blisko 400 miliardów w 2025. Błyskawiczny rozwój tego rynku, a także chęć zabezpieczenia łańcucha dostaw napędzają zjawisko nearshoringu, czyli przenoszenia działalności przez firmy azjatyckie bliżej odbiorcy końcowego, na czym szczególnie zyskuje Polska. Panattoni dzięki ogromnemu doświadczeniu w obsłudze dziesiątek branż jest gotowe, aby zaproponować globalnym markom z dalekiego wschodu najwyższy standard obiektów, strategiczne lokalizacje i szereg rozwiązań z zakresu energooszczędności czy ekologii. Firma SHEIN zyska doskonałą platformę zarówno do realizacji procesów e-commerce, jak i realizacji celów ESG – mówi Damian Kowalczyk, Development Director w Panattoni.

Realizacja dla SHEIN na poziomie Excellent

Realizacja dla SHEIN przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent – najwyższym dostępnym na polskim rynku powierzchni przemysłowych, doskonale wpisując się zarówno w koncepcję „Go Earthwise with Panattoni” jak i cele najemcy. Do 2030 r. SHEIN zobowiązał się zmniejszyć całkowitą emisję gazów cieplarnianych w całym swoim łańcuchu wartości o 25 proc. W ramach Panattoni Park Wrocław South Hub firma otrzyma szereg rozwiązań z zakresu oszczędności energii i wody, a także emisji CO2. Ponadto pracownicy skorzystają m.in. z zielonych stref relaksu czy nowoczesnych pomieszczeń biurowych zbadanych pod kątem akustyki, jakości powietrza i dostępu światła dziennego.

Lokalizacja rekordowa i z ogromnym popytem

Region Wrocławia w III kwartale 2022 roku cieszył się popytem na powierzchnię przemysłową na poziomie ok. pół miliona m kw., co potwierdza niesłabnącą popularność rynku. Potwierdza to również Panattoni, które wynajęło już ponad 120 000 m kw. w ramach Wrocław South Hub – największej inwestycji dewelopera w regionie – zamykając pierwszy etap oraz komercjalizując połowę z planowanej powierzchni 247 000 m kw. ramach powstającego kompleksu ponad 75 000 m kw. wynajmuje globalny operator logistyczny DSV.