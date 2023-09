Z kredytu w wysokości 54 mln euro deweloper sfinansował Panattoni Park Bydgoszcz IV – kompleks o powierzchni 110 000 m kw. w ramach trzech budynków został oddany w lipcu br. i jest skomercjalizowany w 90 proc.

Już w chwili oddania do użytku zbliżyliśmy się do pełnej komercjalizacji największego parku w Bydgoszczy, co jest potwierdzeniem ogromnego potencjału lokalizacji. Nasze nowoczesne powierzchnie przemysłowe doskonale odpowiadają na potrzeby biznesu, przyczyniają się do rozwoju regionów i tworzenia nowych miejsc pracy. Polityka inwestycyjna firmy oparta jest na solidnych fundamentach, co ostrzegają również instytucje finansowe – kredyt w wysokości ponad 54 mln euro dowodzi ogromnego zaufania do naszych realizacji. Dziękujemy BNP Paribas Polska za współpracę i liczymy na następne wspólne projekty

– komentuje Karina Trojańska, Chief Financing & Operating Officer – Poland, Panattoni.