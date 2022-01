Panattoni z piątą realizacją dla K-Flex w Uniejowie

Panattoni rozbudowuje kampus firmy K-Flex w Uniejowie. Po zrealizowaniu blisko 60 000 m kw. w ramach 4 budynków, teraz deweloper dostarczy 6500 m kw.

Autor: oprac. JS

Data: 21-01-2022, 10:43

Panattoni rozbudowuje kampus firmy K-Flex w Uniejowie / fot. materiały prasowe

FirmaK-Flex Polska, będąca częścią globalnego producenta elastycznych materiałów izolacyjnych i akustycznych, po raz kolejny stawia na Panattoni. Wszystkie obiekty przedsiębiorstwa w kraju zostały zrealizowane w ramach kampusu w Uniejowie, właśnie przez lidera rynku nieruchomości przemysłowych. Deweloper dostarczył dotychczas 4 budynki o łącznej powierzchni 59 300 m kw. Pierwszy powstał w 2014 roku, kiedy Panattoni w ramach inwestycji BTS zrealizowało aż 16 000 m kw. powierzchni. Ostatnia inwestycja dla K-Flex została dostarczona na przełomie 2020 i 2021 r. – przed zakładanym terminem – i zajęła 9300 m kw.

Z kolejną realizacją dla K-Flex Panattoni ruszyło we wrześniu 2021 r.

Tym razem deweloper dostarczy magazynowo-produkcyjny obiekt wysokiego składowania o powierzchni 6500 m kw., który zostanie oddany do użytku już w marcu 2022 r. Zwiększona do 15 m. wysokość pozwoli w większym stopniu wesprzeć rosnącą produkcję firmy w ramach kampusu w Uniejowie, odpowiadającą na zapotrzebowanie klientów z branży budowlanej na trzech kontynentach. Produkty wytwarzane przez przedsiębiorstwo w ramach kompleksu docierają zarówno do Europy, USA, jak i Azji (m.in. Korea Płd., Wietnam i Malezja).