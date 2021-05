Partnerstwo Biedronki, Polmlek i CHEP w łańcuchu dostaw

Współpraca Biedronki, CHEP i Polmlek tworzy zrównoważony łańcuch dostaw.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 24-05-2021, 17:43

Partnerstwo Biedronki, Polmlek i CHEP w łańcuchu dostaw, fot. materiały prasowe

Detalista i producent branży mleczarskiej oraz dostawca usług poolingowych usprawniają efektywność systemu zrównoważonego łańcucha dostaw, korzystnego dla środowiska i biznesu.

Efektywna współpraca sieci handlowej w Polsce - Biedronki, pioniera i lidera rynku wynajmu palet - CHEP i firmy mleczarskiej Polmlek - tworzy zrównoważony łańcuch dostaw, odpowiadający na potrzeby branży mleczarskiej.

Bez względu na czynniki zewnętrzne, produkty o szybkiej rotacji dostarczane są do sklepów na czas i z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa.

Na znak owocnej współpracy, w maju tego roku na drogi wyjechały ciężarówki Biedronki z logotypami partnerów oraz hasłami, które odzwierciedlają wartości kluczowe dla wszystkich trzech firm.

CHEP i Biedronka od lat rozwijają partnerską współpracę ze względu na to, że skala działalności lidera ku pozwala odpowiadać na potrzeby lidera w obszarze retail. Biedronka posiada w Polsce ponad 3100 sklepów i 16 centrów dystrybucyjnych, natomiast CHEP posiada w obiegu ponad 30 mln palet, 7 centrów serwisowych i aż 10 tys. punktów odbioru do dyspozycji klientów. Dostępność palet oraz umiejętność elastycznego dostosowanie się do producenta i retailera, niezależnie od warunków rynkowych, jest szczególnie istotna w przypadku produktów o szybkiej rotacji, takich jak nabiał z oferty grupy Polmlek.

Dążąc do optymalizacji operacyjnej i kosztowej w łańcuchach dostaw, obie firmy korzystają z wynajmu (poolingu) palet CHEP, osiągając w ten sposób efekt synergii swoich operacji logistycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne.

Będąc rozwiązaniem gospodarki obiegu zamkniętego, system poolingu CHEP oznacza dzielenie się i ponowne wykorzystywanie palet, co pozwala znacznie zredukować zapotrzebowanie na surowce naturalne oraz zapobiega ich marnotrawieniu, jednocześnie ograniczając emisję CO2, produkcję odpadów i zużycie wody.

Na czym polega Współpraca Transportowa?

Jednym ze zrównoważonych rozwiązań CHEP, z którego korzystają partnerzy, jest Współpraca Transportowa, która polega na dążeniu do optymalizacji ruchów transportowych wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Rozwiązanie to pomaga obniżyć liczbę tzw. pustych kilometrów, zredukować emisję CO2 oraz optymalizować koszty.

Odzwierciedlają to hasła "Razem dbamy o środowisko” i “Jakość na każdym kroku. Zrównoważony łańcuch dostaw”, które razem z logotypami partnerów ozdabia ciężarówki Biedronki od maja 2021 i odnoszą się do wspólnego zaangażowania Biedronki, CHEP i Polmlek w tworzenie zrównoważonego łańcucha dostaw i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. CHEP i Biedronka należą również do Komitetu Sterującego inicjatywy Lean&Green, która zrzesza firmy z branży Transport i Logistyka (TSL) oraz producentów, których wspólnym celem jest osiągnięcie jak najbardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw i ograniczenie emisji CO2.



CHEP odpowiada za odbiór palet od detalisty oraz za jakość nośników, poddając je regularnemu serwisowaniu i naprawom. Jako operator palet ponosi również koszty związane z ich przechowywaniem, zarządzaniem i transportem, co uwalnia zasoby ludzkie i przestrzeń magazynową producenta i pozwala mu skupić się na głównym obszarze swojej działalności. Producent sam określa jaką liczbę palet i w jakiej lokalizacji potrzebuje oraz ma pewność, że otrzyma na czas nośniki wysokiej jakości, akceptowane przez wszystkich retailerów w Polsce, a tym samym dostarczy produkty na półki sklepowe bez zakłóceń.

– Rozwiązanie CHEP pozwoliło nam na lepszą integrację naszych zakładów w zakresie zapasów opakowań oraz usprawnienie całego procesu zwrotu palet zarówno od Klientów krajowych, jak i międzynarodowych. Wdrożenie to zapewniło redukcję kosztów remontu i recyklingu palet. Oprócz tego, zredukowaliśmy zasoby wcześniej potrzebne do odbierania i transportu palet od retailera, często z odległych krańców Polski – mówi Jacek Raj, Dyrektor Logistyki w Grupie Polmlek.

Proekologiczne działania

– Współpraca z CHEP w pełni wpisuje się w proekologiczne działania podejmowane przez Grupę Polmlek. Oprócz poolingu palet, to skracanie łańcuchów dostaw, wymiana taboru transportowego na lżejszy, pozwalający lepiej wykorzystywać ładowność, korzystanie z transportów intermodalnych oraz nowoczesnego zaplecza transportu wewnętrznego. CHEP ułatwił zarządzanie transportem oraz rozszerzył możliwości kooperacji w ramach łańcucha dostaw, między innymi z siecią Biedronka, z którą współpracujemy na zasadach backhaulingu, jak również przy organizacji dostaw palet CHEP. Działania te przyczyniają się do maksymalnej redukcji pustych kilometrów, efektywniejszego wykorzystania transportu i zacieśnienia współpracy logistycznej między naszymi firmami – dodaje Jacek Raj.

– CHEP jest naszym kluczowym partnerem w obszarze usług logistycznych. Biedronka, wraz ze swoimi partnerami biznesowymi, chce budować zaangażowaną społeczność, która dążąc do synergii w łańcuchu dostaw, osiąga korzyści nie tylko dla rozwoju biznesu, ale również dla środowiska. Dbając o wysoką jakość naszych produktów i terminowość dostaw w trudnym czasie pandemii, nie zapominamy o naszych długoterminowych celach takich jak zrównoważony rozwój, zmniejszanie emisji CO2 i zużycia energii oraz zwiększanie poziomu recyklingu odpadów. Dzięki współpracy z CHEP i stosowaniu zamkniętego poolu paletowego, z każdym rokiem jesteśmy bliżej osiągnięcia naszych celów środowiskowych – mówi Michał Oleksyk, menedżer ds. transportu w Biedronka.

- Współpraca Transportowa opiera się na kompleksowym spojrzeniu na łańcuch dostaw, uwzględniając strategie i wymagania poszczególnych sieci handlowych i producentów, oraz wykorzystaniu nowoczesnych danych obejmujących miliony ruchów paletowych na terenie całej Europy. W ten sposób możemy zaproponować partnerom szyte na miarę rozwiązania logistyczne pozwalające na optymalizację i synergię w strumieniach dystrybucyjnych pomiędzy nimi - mówi Izabella Maczkowska-Ciborowska, Country General Manager, CHEP Polska i kraje bałtyckie.

- Jesteśmy zafascynowani wizją zrównoważonego rozwoju i chcemy zarażać nią naszych klientów. Pomagamy firmom wielowymiarowo zwiększać swoją konkurencyjność jednocześnie pozytywnie wpływając na środowisko - podkreśla Izabella Maczkowska-Ciborowska.