PKN Orlen: do 15 września do 100 litrów paliwa w promocyjej cenie

Autor: PAP

Data: 31-08-2022, 14:45

PKN Orlen poinformował, że kampania promocyjna, która umożliwia tankowanie paliwa w niższych cenach, zostanie przedłużona o dwa tygodnie. Według spółki, do 15 września nowi i obecni użytkownicy programu lojalnościowego będą mogli zatankować z rabatem 30 lub 40 groszy do 100 litrów paliwa.

Orlen przedłuża promocję paliwa /fot. Shutterstock

Dłuższa promocja na paliwo na stacjach Orlen

Nowi i obecni użytkownicy programu lojalnościowego będą mogli dalej korzystać z promocji gwarantującej paliwa tańsze o 30 groszy za litr, a posiadacze Karty Dużej Rodziny zapłacą mniej o 40 groszy za litr - podał w środę PKN Orlen w komunikacie prasowym. Akcja obejmie - tak jak do tej pory - wszystkie stacje pod marką Orlen w Polsce - zaznaczyła spółka.

W okresie wakacyjnym wszyscy użytkownicy naszego programu lojalnościowego mogli taniej zatankować na stacjach Orlen. Widzimy, że trudna sytuacja na rynkach energetycznych w Europie nie została ustabilizowana, dlatego podjęliśmy decyzję o przedłużeniu promocji o kolejne dwa tygodnie. Wykorzystując dostępne mechanizmy rynkowe przy aktywnym wsparciu rządu staraliśmy się i dalej robimy wszystko, aby zapewnić klientom jak najniższe ceny paliw na stacjach. To się udaje, bo od 9 tygodni ceny paliw w Polsce pozostają jednymi z najniższych w Unii Europejskiej co oznacza, że obecnie więcej za paliwa trzeba zapłacić m.in. w Rumunii, Bułgarii czy w Chorwacji - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

Promocja dla uczestników programu Vitay

Jak przypomniał PKN Orlen w komunikacie prasowym, z promocji mogą korzystać wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu VITAY, którzy mają dostęp do aplikacji ORLEN VITAY lub posiadają tradycyjną plastikową kartę VITAY. Od 1 do 15 września br. każdy uczestnik promocji ponownie otrzyma 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (EFECTA lub VERVA) w ramach dwóch tankowań do 50 litrów. Pozwoli to nabyć w sumie do 100 litrów paliwa z rabatem.

Dodatkową zniżkę otrzymają uczestnicy programu VITAY, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Będą oni mogli skorzystać z rabatu wyższego o 10 groszy, co oznacza, że oszczędzą 40 groszy na litrze. Oferta dostępna jest na wszystkich stacjach ORLEN, objętych programem VITAY - zaznaczyła spółka.

24 czerwca PKN Orlen wprowadził promocję dla klientów programu lojalnościowego VITAY; przewiduje ona trzy tankowania miesięcznie do 50 litrów paliwa każde, ze zniżką 30 groszy na litrze w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy.