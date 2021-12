Poczta Polska przedłuża współpracę z dużą siecią

W wyniku prowadzonych rozmów i pozytywnych opinii klientów, Poczta Polska w nadchodzącym roku znów będzie partnerem Lidla w zakresie doręczania przesyłek na terenie Polski.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 28-12-2021, 12:19

Przesyłki z Lidla wysyłane przez Pocztę Polską, fot. materiały prasowe

Poczta Polska przedłuża współpracę z Lidlem

Rozwój usług kurierskich przy jednoczesnej ekspansji rynkowej ukierunkowanej na utrzymanie i na pozyskiwanie nowych klientów, stanowią fundamenty strategii Poczty Polskiej na lata 2021–2023. Decyzja o kontynuacji współpracy pomiędzy Lidlem i Pocztą w 2022 r., to dowód na satysfakcję klientów z poziomu świadczonych usług oraz ich konkurencyjność.

– Po raz kolejny zostaliśmy obdarzeni zaufaniem jako operator kurierski, który potrafi sprostać wysokim wymaganiom jakościowym wiodących podmiotów na rynku e-commerce. Szczególnie cieszy fakt, iż relacje biznesowe, jakie budujemy z naszymi klientami, przynoszą wymierne efekty i mają charakter długofalowy. Jest to wyraźny sygnał, iż w wyniku zdecydowanych zmian w zakresie unowocześnienia oferty produktowej, usług i procesów logistycznych, jesteśmy atrakcyjnym partnerem, z którym wielu klientów z branży e-handlu może budować wizję nowoczesnego modelu współpracy – podkreśla Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Poczta Polska inwestuje

Obecnie 80 proc. przychodów Poczty Polskiej generują usługi uznawane za nierozwojowe, takie jak obsługa wolumenu listowego, a tylko ok. 20 proc. – usługi perspektywiczne. Te proporcje zarząd spółki zamierza konsekwentnie odwracać. Analiza trendów rynkowych wykazuje średnioroczne wzrosty rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczek (KEP) na poziomie 15–16%, co tworzy dogodne warunki do rozwijania tych usług. Stale rośnie liczba transakcji realizowanych drogą on-line, podobnie jak liczba sklepów internetowych. Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w ciągu najbliższych 5 lat rynek e-commerce w Polsce osiągnie wartość brutto na poziomie 162 mld zł, utrzymując dwucyfrowe tempo corocznego wzrostu.

W ciągu trzech lat Poczta Polska planuje przeznaczyć kwotę 1,2 mld zł na inwestycje w zakresie automatyzacji, cyfryzacji i rozbudowy architektury sieci logistycznej. Do końca tego roku spółka przeznaczy 400 mln zł na inwestycje w automaty paczkowe, cyfryzację, logistykę i automatyzację procesów. Poziom inwestycji w relacji do przychodów Poczty Polskiej ma przekroczyć dotychczasowe średnie dla innych operatorów pocztowych. W 2019 roku wyniósł tylko 1,2%, ale już rok później (w 2020 r.) wzrósł do 3,4%. Strategiczne „przyspieszenie” Poczty Polskiej nabiera jednak rozpędu. W latach 2021–2023 poziom inwestycji w relacji do przychodów wyniesie ok. 5,8% i przewyższy dotychczasowe nakłady ponoszone przez Pocztę Polską. Pozytywne zmiany zachodzące w Spółce odczuwają Klienci, którzy coraz chętniej podejmują współpracę z narodowym operatorem.