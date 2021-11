Poczta Polska. Resort Jacka Sasina pomoże w pogoni za InPostem

Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej kwotą 190 mln zł. Państwowa pomoc ma być przeznaczona na realizację projektu Architektury Sieci Logistycznej (ASL).

Autor: PAP

Data: 09-11-2021, 19:32

Wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony. fot. PAP/Rafał Guz

MAP dokapitalizuje Pocztę Polską

Skarb Państwa jako właściciel inwestuje w rozwój infrastruktury logistycznej operatora pocztowego - podkreśliła Poczta Polska w komunikacie. Jak zaznaczyła, jest to pierwsze dokapitalizowanie od momentu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną w 2009 r.

Poczta zaznaczyła, że dokapitalizowanie przeznaczone będzie wyłącznie na realizację projektu Architektury Sieci Logistycznej (ASL) i umożliwi sfinansowanie tej planowanej od wielu lat inwestycji. Według Poczty celem projektu ASL jest poprawa efektywności aktualnej sieci logistycznej. Planowana kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ok. 0,8 mld zł w latach 2021-2025.

Jak stwierdził wiceminister aktywów Andrzej Śliwka, dla MAP, pełniącego nadzór właścicielski nad Pocztą Polską jej rozwój jako firmy kurierskiej jest jednym z najwyższych priorytetów. "Dokapitalizowanie pozwoli na modernizację i budowę centrów logistycznych, które zapewnią nowoczesną obsługę rozwijającego się rynku e-commerce. Podjęta decyzja jest historyczna i kluczowa. Potwierdza wsparcie dla strategii rozwoju spółki obranej przez obecny zarząd" - powiedział Śliwka, cytowany w komunikacie.

Poczta Polska ze 190 mln dofinansowania

Jak oświadczył prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot przebudowa architektury sieci logistycznej przez wiele lat była jedynie projektem, który nie wyszedł z fazy kolejnych analiz. Dopiero obecny zarząd spółki zaczął go wdrażać uzyskując finansowe wsparcie rządu - dodał Zdzikot.

"Dziękuję Ministerstwu Aktywów Państwowych za zaangażowanie w projekt dokapitalizowania Poczty. To wyraz dbałości właściciela o przyszłość Spółki i jej długofalowy rozwój. Przez wiele lat inwestycje w Poczcie były niewystarczające, w stosunku do potrzeb i zmian zachodzących na rynku pocztowym w kraju i na świecie. (...) Inwestycje zaplanowane na 2021-2023 osiągną poziom 5,8 proc. w relacji do przychodów, to prawie czterokrotnie więcej, niż Spółka przeznaczała na rozwój jeszcze dwa lata temu. Decyzja o dokapitalizowaniu to ważna wiadomość dla pocztowców, że rząd rozumie złożoną sytuację finansową naszej spółki i wyzwania, jakie przed nami stoją" - stwierdził Zdzikot.

W co zainwestuje Poczta Polska?

Jak podała Poczta, planowane wydatki na inwestycje, przede wszystkim na logistykę i cyfryzację, to kwota 1,2 mld złotych w ciągu 3 lat. Spółka planuje część wydatków sfinansować ze środków własnych, ale istotne będzie także pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych.

"Inwestycja realizowana będzie w ciągu najbliższych kilku lat i obejmie budowę i umaszynowienie węzłów logistycznych. Bez dokapitalizowania niemożliwa byłaby realizacja zaplanowanych w strategii Poczty Polskiej inwestycji w zakładanym czasie, a działając na bardzo konkurencyjnym rynku chcemy przyspieszyć realizację zmian w architekturze sieci logistycznej Poczty Polskiej" - podkreślił wiceprezes Poczty Polskiej Mateusz Wodejko.

Celem wdrożenia ASL jest umaszynowienie trzech istniejących sortowni oraz budowa nowoczesnych sortowni na gruntach Poczty Polskiej w Szczecinie, Olsztynie oraz Białymstoku, a także najem i wyposażenie w sortery paczkowe obiektów do opracowywania paczek w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie - podała Poczta.

Jak wyjaśnia wiceprezes POczty Andrzej Bodziony, jedną z pierwszych decyzji jest zakup trzech sorterów paczkowych, które w ciągu dwóch lat powstaną w sortowniach we Wrocławiu, Lisim Ogonie pod Bydgoszczą i Lublinie. Kolejnym krokiem będzie uruchomienie w Warszawie drugiej sortowni, nowoczesnej i w pełni zautomatyzowanej.

Poczta podkreśliła, że w celu otrzymania środków musiała spełnić wymagania określone w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Finansów, w tym m.in. przedstawić biznesplan wraz z pozytywnym wynikiem Testu Prywatnego Inwestora, potwierdzającym rynkowy charakter inwestycji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o dokapitalizowaniu została poprzedzona zawarciem umowy inwestycyjnej, która określa warunki wykorzystania pomocy. Następnym krokiem jest zawarcie przez Pocztę Polską i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów umowy objęcia akcji, która określa techniczne i organizacyjne aspekty wykonania uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.