Poczta Polska testuje nową technologię. Przesyłki dotrą szybciej?

W Poczcie Polskiej ruszyła pierwsza faza testów technologii RFID. Jeśli testy zakończa się sukcesem, spółka może wdrożyć ją na szeroką skalę, co ma pozwolić precyzyjniej lokalizować przesyłki oraz przyspieszyć proces ich doręczenia.

Autor: AT

Data: 10-01-2022, 17:57

Poczta Polska liczy, że technologia RFID przyspieszy doręczanie przesyłek. fot. mat. pras.

Poczta Polska testuje technologię RFID

W Poczcie Polskiej ruszyła pierwsza faza testów technologii RFID w ramach projektu naukowo-badawczego realizowanego we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz konsorcjum Orange/Hadatap.

Jeśli testy zakończa się sukcesem, Spółka może wdrożyć je na szeroką skalę, co powoli precyzyjniej lokalizować przesyłki oraz przyspieszyć proces ich doręczenia do milionów klientów w Polsce. Technologia RFID na tę skalę nie była dotąd testowana nigdzie indziej na świecie. Testy odbywają się jednocześnie aż w 3 sortowniach: w Pruszczu Gdańskim, Szczecinie i Zabrzu, przez które przechodzi ok. 50 mln przesyłek paczkowych i listowych miesięcznie.

Na czym polega technologia RFID?

Technologia RFID jest znana nie od dziś. Na co dzień wykorzystywana jest m.in. w przemyśle odzieżowym do lokalizacji ubrań w sklepach. W branży kurierskiej wciąż stanowi jednak nowość i niewiele firm decyduje się na jej wdrożenie na szerszą skalę. Z tej przyczyny testy realizowane przez narodowego operatora stanowią innowację na skalę światową. RFID automatyzuje i upraszcza procesy identyfikacyjne opracowywanych przesyłek. Dzięki temu nie trzeba do tej czynności angażować ludzi.

W przypadku udanych testów i wprowadzenia RFID, pracownicy Poczty Polskiej nie będą musieli skanować przesyłek ręcznie, gdyż tę monotonną czynność może zastąpić technologia. Dzięki zastosowaniu RFID przesyłkę będzie można śledzić na każdym etapie jej podróży, na bieżąco reagując na zakłócenia w łańcuchu logistycznym, by jeszcze lepiej spełniał on swoje zadania, a klient szybciej i sprawniej otrzymywał zamówiony towar.

Poczta Polska inwestuje w logistykę

– Realizacja usług pocztowych w tak rozleglej sieci logistycznej, jaką dysponuje Poczta Polska, wymaga sprawnego systemu logistycznego i automatyzacji procesów, tam gdzie jest to możliwe. Zgodnie ze strategią, którą obraliśmy na lata 2021–2023, inwestujemy w obszar logistyki, zarówno poprzez modernizację parku maszynowego, jak i wprowadzanie nowych technologii, m.in. takich jak RFID. Dzięki współpracy ze środowiskami naukowymi, chcemy wdrażać rozwiązania przekładające się bezpośrednio na podniesienie poziomu naszych usług pokazując jednocześnie sukcesy we współpracy nauki z biznesem – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Warto zaznaczyć, że skala zaawansowania testowanej przez Pocztę Polską technologii RFID jest wyzwaniem. Realizowane dotychczas w usługach pocztowych na świecie projekty RFID nie posiadały takich rozwiązań i miały zdecydowanie mniejszy zakres (dotyczyły tylko pojedynczego wybranego procesu, a nie wszystkich form opakowaniowych i wszystkich procesów dystrybucyjno-rozdzielczych).

RFID to pierwszy projekt naukowo-badawczy w Poczcie Polskiej współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna jego wartość wynosi ponad 9 mln zł.

Jak Poczta testuje RFID?

W ramach realizacji projektu Poczta Polska współpracuje z partnerami: Instytutem Logistyki i Magazynowania Sieci Badawczej Łukasiewicz (odpowiedzialnym za wkład naukowo-badawczy, część analityczną oraz scenariusze testów realizowanych w bieżącym i kolejnym etapie) oraz konsorcjum Orange/Hadatap (dostawcą i wykonawcą instalacji RFID).

Obecnie Poczta Polska rozpoczęła realizację pierwszej fazy testów technologii RFID na poziomie paletowych jednostek ładunkowych w 3 lokalizacjach tzw. węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych (WER): w Pruszczu Gdańskim, Szczecinie oraz Zabrzu, gdzie odbywa się skanowanie etykiet przesyłek paletowych, a następnie drukowana jest i programowana etykieta RFID. Znaczniki RFID mają dodatkowo zakodowaną informację o punkcie wysyłki i kierunku do którego są przesyłane. W trakcie przejazdu przez bramy magazynowe znaczniki są automatycznie odczytywane i rejestrowane w bazie danych.

Zastosowanie tego rozwiązania na szeroką skalę może wydatnie zoptymalizować procesy logistycznie i wpłynąć na efektywność doręczeń przesyłek Poczty Polskiej.