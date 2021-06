Polski Ład wzmocni potencjał transportowy

Polski Ład jest nadzieją nowych inwestycji i wzmocni polski potencjał transportowy - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w Zakładzie Usług Taborowych PKP Intercity Remtrak w Liszowie koło Opoczna (woj. łódzkie).

Autor: PAP

Data: 07-06-2021, 15:31

Mateusz Morawiecki /fot. PTWP

Wszyscy miejscowi posłowie PiS zabiegali, żeby Remtrak przetrwał i żeby pojawiły się nowe zlecenia, żeby do tego powiatu, do tej gminy zajrzała nadzieja nowych inwestycji. Polski Ład jest taką nadzieją nowych inwestycji - podkreślił premier.

Morawiecki podczas swojej wizyty w firmie Remtrak, gdzie zakończono trzecią fazę rozbudowy spółki, przypomniał, że "ta firma jeszcze kilka lat temu była przeznaczona do likwidacji. Ponosiła straty, brak było odpowiedniego zarządzania, odpowiedniej wielkości zamówień".

Zdaniem premiera wynika to z "pewnej filozofii działania rynku bez udziału państwa". Jak tłumaczył szef rządu, "przedsiębiorstwa patrzą zazwyczaj na krótką perspektywę, pamiętam to z mojej poprzedniej pracy, (...) kiedy analizując bilanse było widać wyraźnie, że zarządy mają zbyt krótką perspektywę. Państwo polskie ma inną perspektywę rozwoju - długoterminową, średnioterminową" - mówił Morawiecki.

"Właśnie dlatego tak ważne jest, żeby podkreślić, że wszyscy posłowie PiS z posłem ziemi opoczyńskiej Robertem Telusem zabiegali, żeby Remtrak przetrwał i żeby pojawiły się nowe zlecenia, żeby do tego powiatu, tej gminy zajrzała nadzieja nowych inwestycji" - zaznaczył. "Polski Ład jest taką nadzieją nowych inwestycji" - dodał premier.

Jak mówił szef rządu podczas konferencji w Remtraku, firma dzisiaj "po kilku latach nowych zleceń, Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zatrudnia nowych ludzi", gotowa jest do zatrudnienia łącznie tysiąca pracowników, a teraz pracuje tu 600 osób.

W 2015 r. w zakładzie pracowało 150 osób, a spółka miała 5 mln zł długu.

Remtrak jest ogniwem Polskiego Ładu, a Polski Ład wzmocni potencjał transportowy i będzie służył pasażerom - mówił Morawiecki w zakładzie należącym do państwowego przewoźnika - firmy remontowej. Jak stwierdził, takie firmy zapewniają wysoką jakość kolei, komfort jazdy, ale też jest elementem reindustrializacji Polski.

"To podnosi polską gospodarkę i kolejnictwo na coraz wyższe etapy rozwoju. To są te inwestycje Polskiego Ładu, które powodują, że my Polacy możemy być coraz bardziej dumni z polskiego kolejnictwa" - oświadczył Morawiecki.

Wraz z premierem Mateuszem Morawieckim Zakład Usług Taborowych PKP Intercity Remtrak wizytował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który podkreślił, że do 2030 roku na modernizację, zakup wagonów i lokomotyw, pociągów przeznaczonych zostanie 19 mld zł. "Do tego czasu będziemy mieli absolutnie nowoczesną kolej, jedną z najlepszych w Europie" - ocenił szef MI.

Minister zapewnił, że polityka rządu wobec kolei w Polsce zostanie utrzymana, co pozwoli w ciągu kilku lat wzmocnić ten sektor w kraju, także takich zakładów jak w Liszowie. "Będziemy mogli powiedzieć Polakom w najbliższej perspektywie; komfortowa, przewidywalna i bezpieczna polska kolej - bo taki jest nasz cel" - zaznaczył.

Dzięki inwestycji w Remtrak PKP Intercity planuje, że ponad 80 proc. przeglądów wagonów wraz z modernizacją będzie realizowanych przez spółkę zależną kolejowego przewoźnika - poinformował w poniedziałek prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

"Spółka PKP Intercity zainwestowała w Remtrak i warto było to zrobić, bo dzięki tej firmie mamy nowoczesne zmodernizowane wagony. Ponad 80 proc. przeglądów na poziomie P4, czyli takie z modernizacją, są realizowane przez naszą spółkę zależną" - powiedział Chraniuk.

Zakład Remtrak jest rozbudowywany od maja 2016 roku. Prace przy zwiększaniu jego kompetencji podzielono na trzy etapy. Pierwszy był wart ponad 10,5 mln zł brutto. W etapie II, który zakończył się w 2017 roku, wydano ponad 11,3 mln zł brutto. Obecnie na finiszu jest rozbudowa w ramach III etapu, warta 135 mln zł brutto.

Poseł PiS Robert Telus z Opoczna podziękował premierowi za wsparcie rządu dla takich inwestycji jak Remtrak. "To największa spółka państwowa, która powstaje na ziemi opoczyńskiej" - podkreślił. " Jeszcze w 2015 roku w hali obok hulał wiatr, a mieszkańcy powiatu opoczyńskiego szukali pracy" - przypomniał.

"Teraz jest tu nowoczesny zakład, gdzie powstają nowe miejsca pracy" - zaznaczył Telus. Dodał, że przedsiębiorstwo wpisuje się w ciągle zmieniająca się na korzyść rzeczywistość mniejszych gmin i Polski powiatowej.

Główna siedziba Remtraku mieści się w Libiszowie niedaleko Opoczna (woj. łódzkie).