Firma REGESTA S.A., specjalizująca się w świadczeniu usług logistycznych, zostanie najemcą jednego z dwóch obiektów na terenie centrum dystrybucyjnego Panattoni Park Ruda Śląska V. Spółka wynajęła 33 000 mkw. w magazynie, który zostanie dostosowany do jej potrzeb zgodnie ze strategią dywersyfikacji i umożliwi rozwój logistyki kontraktowej oraz oferowanie klientom szerokiego wachlarza najwyższej jakości usług logistycznych.

Polski operator logistyczny dokonuje ekspansji na Śląsku /fot. mat.pras

Logistyka kontraktowa i morska

Jest to pierwszy tak duży magazyn tej firmy, przy którym znajdzie się miejsce także na bazę jej floty samochodowej. W procesie wyboru lokalizacji oraz negocjacji warunków umowy najmu najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

REGESTA S.A. od 28 lat świadczy profesjonalne usługi z zakresu transportu samochodowego towarów oraz spedycji krajowej i międzynarodowej. Działalność Spółki to również logistyka kontraktowa, organizacja transportu morskiego i kolejowego. Firma dysponuje własną flotą 330 ciągników siodłowych i 380 naczep, specjalizując się w transporcie z wykorzystaniem naczep typu coil-mulda. Ściśle współpracuje z przewoźnikami, którzy kontraktowo świadczą usługi transportowe dla Regesty, tworząc jej flotę kontraktową liczącą obecnie ponad 200 zestawów.

Do tej pory posiadała 4 obiekty magazynowe o łącznej powierzchni ponad 60 tys. mkw., a w tej chwili powiększa swoją infrastrukturę magazynową o ponad 50%. Wysoką jakość świadczonych usług doceniają przede wszystkim przedsiębiorstwa z branży stalowej oraz motoryzacyjnej, którym firma REGESTA zapewnia regularne transporty materiałów i półproduktów. Znaczącą częścią w portfolio klientów Regesty są również firmy związane z branżą PV, dla których Spółka organizuje dostawy door-to-door. Zespół Regesty liczy blisko 700 pracowników, który realizuje ponad 100 000 zleceń transportowych rocznie.

– Magazyn w Panattoni Park Ruda Śląska V będzie pełnić strategiczną funkcję i znacząco wzmocni naszą pozycję wśród liderów logistyki kontraktowej. Dysponujemy zespołem doświadczonych pracowników oraz nowoczesnym, spełniającym międzynarodowe standardy taborem. Stawiamy na innowacyjność i nowoczesne rozwiązania technologiczne, które gwarantują wysoką jakość usług – mówi Marcin Szostak, Dyrektor ds. logistyki w REGESTA S.A.

– W związku z dynamicznym rozwojem, firma Regesta potrzebując powierzchni dużo większej niż dotychczasowa, ponownie stawia na Panattoni. To najlepsze potwierdzenie, że jesteśmy sprawdzonym partnerem dla rosnącego biznesu. Nie tylko dysponujemy parkami w strategicznych lokalizacjach, ale nasze zespoły, dzięki ogromnemu doświadczeniu, są w stanie dostosować obiekty do specyfiki działalności klientów. Z Regestą współpracujemy już na Śląsku i Pomorzu, ale wierzymy, że udane realizacje będą wstępem do dalszej współpracy, także w innych regionach – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Rozwój Regesta kreuje nowe potrzeby magazynowe

– Z uwagi na dynamiczny rozwój i zwiększone zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową REGESTA S.A. zdecydowała się na wynajem większości obiektu w Panattoni Park Ruda Śląska V, jednocześnie zapewniając sobie prawo pierwonajmu. Jego główne atuty to dogodna lokalizacja oraz możliwość pełnego dostosowania powierzchni do potrzeb naszego Klienta. Dzięki wynajęciu magazynu na terenie tego centrum dystrybucyjnego REGESTA S.A. zyskała optymalne warunki do prowadzenia działalności i dalszej ekspansji – mówi Janusz Dudek, Starszy Doradca, Newmark Polska.

– Powierzchni, której potrzebowała REGESTA S.A., nie było na rynku, dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie przetargu wśród deweloperów na wybudowanie dedykowanego magazynu z terminem oddania do użytkowania w I kw. 2024 r. Obiekt zostanie wybudowany w podwyższonym standardzie odporności ogniowej – powyżej 4000 MJ/mkw. – oraz dostosowany do potrzeb i wymagań Klienta, m.in. będzie dysponował specjalistycznym warsztatem samochodowym. Po zakończeniu procesu budowy REGESTA S.A. przeniesie swoje operacje, w tym bazę floty pojazdów, z Tychów do Rudy Śląskiej. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy wesprzeć naszego Klienta w zabezpieczeniu optymalnego zaplecza dla prowadzonej działalności i sprostaliśmy jego oczekiwaniom – mówi Jakub Kurek, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w firmie doradczej Newmark Polska.

Możliwości Śląska

Panattoni Park Ruda Śląska V to nowoczesne centrum dystrybucyjne w ramach planowanych dwóch budynków o łącznej powierzchni 65 000 mkw. Inwestycja powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 i w odległości 15 km od autostrady A1, co pozwoli na sprawną dystrybucję na rynkach krajowym i zagranicznym, w tym czeskim – dojazd do granicy z Czechami zajmuje ok. 30 minut. Obiekt będzie spełniał szereg wymagań budownictwa ekologicznego, zgodnych z certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent. W realizowanej inwestycji zostaną również zastosowane rozwiązania z zakresu energooszczędności oraz oszczędności wody, a deweloper zadba także o obniżenie emisji CO2 poprzez optymalizację procesu budowy, jak i wdrożenie najnowszych technologii. Ponadto centrum Panattoni Park Ruda Śląska V zostało zaprojektowane z myślą o wellbeingu pracowników.