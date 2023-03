W drugim kwartale br. rząd zamierza przyjąć wieloletni program budowy i rozbudowy infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu - wynika z projektu uchwały w wykazie prac legislacyjnych rządu. Koszt programu na lata 2023-2029 to ponad 10,3 mld zł - wskazano.

Ponad 10,3 mld zł na wieloletni program rozwoju portu w Świnoujściu /fot. Shutterstock

Inwestycje w porty

W piątek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację o projekcie uchwały rządu ws. ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu". Ma on zostać przyjęty przez rząd w drugim kwartale 2023 r.

Zgodnie z zamieszczonym projektem, program ma być realizowany w latach 2023-2029, a jago szacunkowy koszt, to 10 308,188 mln zł. "Realizacja zadania inwestycyjnego polegać będzie na budowie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego, w postaci nowego toru podejściowego (trasa wschodnia) oraz falochronu dla nowego portu zewnętrznego. Ponadto planuje się zakup pogłębiarki dla utrzymania torów podejściowych do Świnoujścia i toru Świnoujście-Szczecin" - wyjaśniono.

Potencjał portu w Świnoujściu

Jak zauważono, port w Świnoujściu jest najbliższym pełnomorskim portem u wejścia na wody Morza Bałtyckiego od strony Cieśnin Duńskich.

Dzięki dostępowi do spławnej rzeki port w Świnoujściu, posiada połączenie śródlądowe z systemem dróg rzecznych całej Europy Zachodniej, a dzięki sąsiedztwu z Niemcami jest naturalnym miejscem tranzytu dla krajów Unii Europejskiej. Budowa głębokowodnych terminali w Świnoujściu stanowi aktualnie jedną z najważniejszych inwestycji gospodarczych w skali kraju, dzięki której port w Świnoujściu może stać się hubem przeładunkowym, obsługującym największe jednostki pływające, jakie mogą pływać po Bałtyku - dodano.

W wykazie wskazano, że mający funkcję huba terminal kontenerowy umieszczony w porcie zewnętrznym pozwoli przyjmować największe kontenerowce, jakie mogą pływać po Bałtyku.

"Głębokowodny terminal kontenerowy umożliwi zmianę modelu obsługi kontenerów w zespole portów Szczecin - Świnoujście. Z systemu feederowego, w którym obsługiwane są wyłącznie kontenery przeładowane z serwisów oceanicznych na mniejsze statki dowozowe w jednym z portów Morza Północnego, na system w którym Port Świnoujście może stać się portem bazowym, do którego docierają statki oceaniczne w bezpośrednich relacjach międzykontynentalnych, i na którym część kontenerów zdjęta z jednostek oceanicznych przeładowywana jest dalej na statki dowozowe obsługujące basen Morza Bałtyckiego" - przekazano w wykazie.

Konieczne inwestycje w Świnoujściu

Dodano ponadto, że budowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu umożliwi rozwój i "osiągnięcie pełnej funkcjonalności terminali głębokowodnych w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu dzięki czemu port w Świnoujściu stanie się portem węzłowym, tranzytową bramą dla całego zaplecza wzdłuż szlaków transportowych Bałtyk-Adriatyk-Morze Śródziemne".

Zwrócono uwagę, że terminal kontenerowy, który rocznie ma przeładowywać 2 mln TEU (TEU to jednostka miary odpowiadająca pojemności, używana w odniesieniu do portów i statków kontenerowych, jest ona równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp) oraz w przyszłości terminal uniwersalny do zapewniania ciągłości pracy oraz dostępności, wymagają rozbudowy istniejącej infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu. Chodzi szczególnie o tor podejściowy oraz falochron.

Budowa i osiągnięcie pełnej funkcjonalności terminali w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu stanowi strategiczne działanie inwestycyjne w Porcie Morskim w Świnoujściu, które wzmocni i ustabilizuje rynkową pozycję zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, a także podniesie jego konkurencyjność - podkreślono.

Pod koniec stycznia wiceszef resortu infrastruktury Marek Gróbarczyk informował, że przeładunki w polskich portach w 2022 r. wzrosły o 18 proc., do 133 mln ton. Rok wcześniej przeładowano w nich 113 mln ton towarów. Wiceprezes zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Daniel Stachiewicz informował wówczas, że w 2022 r. w tych portach przeładowano łącznie 36,8 mln ton towarów. To oznacza wzrost o 10,8 proc. w stosunku do 2021 r.