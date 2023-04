Biznes i technologie

Port w Kołobrzegu: Możemy rocznie przeładować 300 tys. ton produktów z Ukrainy

Autor: PAP

Data: 24-04-2023, 07:05

Rocznie możemy przeładować 300 tys. ton produktów z Ukrainy, w 2022 r. przyjęliśmy ich 80 tys. ton, a w br. ok. 25 tys. ton. Teraz musieliśmy wstrzymać przeładunki – powiedział prezes zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Artur Lijewski. Prezes liczy na to, że tranzyt przez port będzie wznowiony.

Port w Kołobrzegu: możemy rocznie przeładować 300 tys. ton produktów z Ukrainy; fot. shutterstock

Port w Kołobrzegu może przeładować produkty z Ukrainy

Lijewski zaznaczył, że przez rok trwania wojny produkty ukraińskie były transportowane do portu. "W ubiegłym roku to było 80 tys. ton, a w tym roku ok. 25 tys. ton. Generalnie 95 proc. stanowiło ziarno z kukurydzy. Przewieźliśmy jej więcej niż w Świnoujściu" - podkreślił.

Podał, że rocznie port może przeładować 300 tys. ton produktów z Ukrainy, ale od 15 kwietnia musiał przeładunki wstrzymać.