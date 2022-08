Powstaje pierwszy budynek parku logistyczno-magazynowego w Kielcach

Autor: opr. RW

Data: 23-08-2022, 13:25

Spółka Reesco Retail, należąca do Grupy Reesco, zrealizuje budowę pierwszego budynku w ramach nowego parku logistyczno-magazynowego Kielce Centrum, w którym zaplanowane jest łącznie ok. 30 000 mkw powierzchni najmu. Realizowany przez Reesco obiekt będzie miał powierzchnię ok. 3 000 mkw. Inwestorem jest firma Strategic Logistics Polska, a projekt realizuje spółka celowa Kielce Propco Sp. z o.o.

Powstaje pierwszy budynek parku logistyczno-magazynowego w Kielcach /fot. mat.pras

Startuje budowa parku logistyczno-magazynowego Kielce Centrum

Zlokalizowany przy ul. Robotniczej 7 w Kielcach obiekt logistyczno-magazynowy realizowany będzie etapami. Spółka Reesco Retail jest odpowiedzialna za zaplanowanie, kosztorysowanie i realizację prac budowlanych pierwszego budynku.

Jest to pierwszy obiekt realizowany przez Grupę Reesco kompleksowo, od samego początku będziemy na nim generalnym wykonawcą. W czerwcu wydane zostało prawomocne pozwolenie na budowę pierwszego budynku. Jako Reesco Retail wnosimy do tej realizacji wiedzę i doświadczenie w budowaniu i przebudowywaniu nie tylko przestrzeni handlowych, lecz także logistycznych, a przede wszystkim mobilność, która cechuje się nasz zespół i pozwala nam realizować projekty w wielu lokalizacjach i o różnej skali jednocześnie. Zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni przez Strategic Logistis Polska, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem – komentuje Lucyna Śliż, Head of Development w Reesco Retail.

Więcej miejsc pracy

Budowa parku logistycznego Kielce Centrum będzie mieć istotny wpływ na uatrakcyjnienie okolicy, a także na wzrost liczby miejsc pracy. Udostępnienie nowej przestrzeni logistycznej w województwie świętokrzyskim odpowie na zapotrzebowanie na nowe powierzchnie magazynowe tego regionu. Nowy park logistyczny zaspokoi również potrzeby sektora e-commerce w Kielcach i okolicach.