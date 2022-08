Producent wody stawia na transport kolejowy. Jeden pociąg zastąpi 44 tiry

Autor: op. AT

Data: 16-08-2022, 18:57

Nałęczów Zdrój, producent Cisowianki oraz Cisowianki Perlage, stawia na ekologię oraz redukcję śladu węglowego. Firma uruchamia transport intermodalny, wykorzystując do masowego transportu swoich produktów kolej.

Nałęczów Zdrój uruchamia transport intermodalny, wykorzystując do masowego transportu swoich produktów kolej. fot. mat. pras.

Nałęczów Zdrój stawia na transport kolejowy

Nałęczów Zdrój, producent Cisowianki oraz Cisowianki Perlage, stawia na ekologię oraz redukcję śladu węglowego – polska firma uruchamia transport intermodalny, wykorzystując do masowego transportu swoich produktów kolej.

Dwa inauguracyjne transporty kolejowe, które zrealizowano w maju, pozwoliły na dostarczenie aż 88 kontenerów, eliminując z dróg taką samą liczbę ciężarówek z naczepą, zwanych popularnie TIRami. Tym samym jednorazowo koleją przewieziono aż 2 miliony butelek wody.

Ile wody mineralnej można przewieźć pociągiem?

Pierwsze dwa pociągi z Nałęczowa z wodą mineralną Cisowianka dotarły do Poznania oraz Sosnowca, skąd odbywa się dystrybucja odpowiednio na terenie Wielkopolski oraz na Śląsku, Zagłębiu i w Małopolsce. Jeden pociąg pozwala na przewiezienie aż 44 kontenerów z produktami Nałęczów Zdrój. Oznacza to, że każdy transport kolejowy jest w stanie zastąpić 44 ciężarówki z naczepami, które nie muszą poruszać się po polskich drogach.

- Kolej uznawana jest za najbardziej ekologiczny i bezpieczny środek transportu. Dlatego Cisowianka do transportu swojej wody, oprócz samochodów chce coraz częściej wykorzystać także tory – komentuje Tomasz Wojtasiński, Dyrektor Zarządzający należącej do Grupy Nałęczów Zdrój spółki Intermodal, odpowiedzialnej za dystrybucję jej produktów.

Nałęczów Zdrój dostarczy wodę pociągiem szybciej niż tirem?

- Dzięki kolei będziemy mogli jeszcze bardziej ograniczyć wpływ negatywnych warunków pogodowych na szybkość dostarczania towaru. Ze względu na niskie ryzyko korków, zakazów, czy blokad, z którymi mamy do czynienia na drogach, pociągi towarowe gwarantują jeszcze wyższą pewność i terminowość. Do tego dochodzi większe bezpieczeństwo związane choćby z wyeliminowaniem wypadków komunikacyjnych, których ryzyko w przypadku kolei jest mocno ograniczone – zauważa Tomasz Siemiątkowski, Dyrektor Handlowy w Nałęczów Zdrój, odpowiedzialny za tzw. handel tradycyjny.

Niskoemisyjna i bezpieczna kolej to element całościowej, zrównoważonej koncepcji dystrybucji towarów Grupy Nałęczów Zdrój. Chodzi o tzw. transport intermodalny, polegający na łączeniu przewozów kolejowych z innymi formami transportu, z wykorzystaniem tej samej jednostki ładunkowej (kontener, naczepa).

Jak Nałęczów Zdrój będzie transportować wodę koleją?

- Dzięki lokalizacji naszego zakładu blisko linii kolejowej w Nałęczowie jest dla nas naturalne, że chcemy w jak najefektywniejszy sposób wykorzystać jej ekologiczny potencjał. Dostarczenie wody do pociągu jest w naszym przypadku szybkie i nieuciążliwe dla mieszkańców. Główny transport realizowany jest koleją na odległość kilkuset kilometrów. Każdy obejmuje jednorazowo nawet 44 kontenery, które wyładowywane są na terenie terminala. Tzw. „ostatnia mila”, czyli transport z terminala do odbiorcy, realizowany jest transportem drogowym przez specjalne naczepy do przewozu kontenerów, ale już na o wiele krótszych, w porównaniu z kolejowymi, trasach – tłumaczy Tomasz Wojtasiński i dodaje: - Grupa Nałęczów Zdrój, z planami inwestycyjno-projektowymi w zakresie rozwoju transportu intermodalnego oraz powołaniem specjalnej spółki do tego dedykowanej, jest prekursorem tego typu rozwiązań w naszej branży.

- Myślę, że jednym z najważniejszych czynników rozwojowych dla handlu w Polsce będzie rozbudowa infrastruktury kolejowej przy dużych centrach logistycznych. Formalny rozwój transportu intermodalnego realizowany przez Nałęczów Zdrój to pokazanie, że ten trend jest dla nas ważny i my już dziś zaczynamy go urzeczywistniać. Mamy nadzieję, że będzie to taka swoista „iskra” dla naszych partnerów biznesowych, przyspieszająca plany rozwoju kolei właśnie przy ich centrach – podsumowuje Tomasz Siemiątkowski.

Rozwój transportu kolejowego stanowi ważną alternatywę dla ciężkiego transportu drogowego. M.in. ze względu na wojnę i konieczność powrotu wielu ukraińskich kierowców do kraju, będzie on musiał mierzyć się z jeszcze większymi problemami, które towarzyszą mu już od kilku lat. Przewozy pociągami w przypadku Cisowianki mają jeszcze inne, równie istotne aspekty – oznaczają mniej przejeżdżających TIRów przez gminę uzdrowiskową Nałęczów oraz gwarantują realne wykorzystanie nowej infrastruktury kolejowej, gruntownie przebudowanej i doinwestowanej z budżetu państwa w ciągu ostatnich miesięcy, właśnie m.in. w Nałęczowie. Dlatego Grupa Nałęczów Zdrój planuje dalsze rozszerzanie dystrybucji swojej wody przy wykorzystaniu pociągów.