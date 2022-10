Według szacunków ZNPK - około 85-95 proc. rynku towarowych przewozów nie będzie uprawniona do skorzystania z preferencyjnych taryf.

Biorąc pod uwagę zapisy (...) ustawy (o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku - PAP), które uzależniają możliwość skorzystania z preferencyjnych cen od rozmiaru kwalifikacji do kategorii mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa należy zauważyć, że istotna część rynku kolejowych przewozów towarowych (wg szacunków ZNPK - ok. 85-95 proc. rynku) nie będzie uprawniona do skorzystania z preferencyjnych taryf

- wskazano w apelu.