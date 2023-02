Środowiska rolnicze zakończyły w piątek protest na drodze do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem; ruch samochodów ciężarowych odbywa się bez utrudnień - podała PAP mł. asp. Małgorzata Pawłowska z KPP w Tomaszowie Lubelskim.

Rolnicy zakończyli protest na drodze do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem /fot. Shutterstock

Protesty rolników przy granicy z Ukrainą

Policjantka przekazała, że w piątek ok. godz. 11 środowiska rolnicze zakończyły protest polegający na blokadzie ruchu ciężarowego na wjeździe do Polski z Ukrainy na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Hrebenne.

"Protest przebiegał spokojnie, bez incydentów" - podsumowała Pawłowska dodając, że rano na miejscu pikietowało jeszcze ok. 50 osób z 30 ciągnikami i 20 samochodami osobowymi.

Kom. Ewa Czyż z KMP w Chełmie poinformowała, że na miejscu drugiego protestu na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Okopy w piątek przebywało ok. 50 osób, 30 ciągników i tyle samo samochodów osobowych.

Jak dodała, noc minęła spokojnie. Rano manifestujący co ok. 20 minut przepuszczali po kilka-kilkadziesiąt pojazdów. "Ruch w obie strony jest spowolniony, ale płynny" - powiedziała.

Przypomniała, że manifestacja została zgłoszona i będzie prowadzona do północy z piątku na sobotę.

Ruch na granicy

Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś poinformował, że rano na wyjazd z Polski do Ukrainy na przejściu w Dorohusku oczekiwało ok. 330 pojazdów ciężarowych, a szacunkowy czas oczekiwania wynosił 15 godzin. Na wjeździe do Polski odprawy odbywały się na bieżąco.

Natomiast na wyjeździe z Polski do Ukrainy na przejściu w Hrebennem oczekiwało ok. 50 ciężarówek, czas oczekiwania to 5 godzin. Po ukraińskiej stronie granicy na wjazd do Polski czekało 350 tirów przy czasie oczekiwania wynoszącym 28 godzin.

Natomiast na przejściach z Ukrainą w Zosinie i Dołhobyczowie, gdzie odprawiane są pojazdy o masie do 7,5 t, ruch odbywa się na bieżąco. Jedynie na wyjeździe z Polski w Zosinie oczekuje ok. 30 ciężarówek, a czas oczekiwania to 3 godziny.

Ostatniej doby - podał Deruś - funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na towarowych przejściach granicznych w woj. lubelskim odprawili 2 tys. 861 pojazdów ciężarowych.

W czwartek na drogach do przejść granicznych w Dorohusku i Hrebennem środowiska rolnicze rozpoczęły protest polegający na blokowaniu samochodów ciężarowych. Jak podali organizatorzy w mediach społecznościowych, rolnicy protestują przeciwko napływowi ukraińskiego zboża.