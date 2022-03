Ropa staniała, a na stacjach korekty spadkowej jeszcze nie widać

Od początku inwazji ceny benzyny wzrosły na stacjach średnio o 27 proc., oleju napędowego o 41 proc. i autogazu o 39 proc. Ropa staniała, ale na stacjach korekty spadkowej jeszcze nie widać. Możliwa będzie w kolejnym tygodniu - oceniła w piątek analityczka BM Reflex Urszula Cieślak.

Cieślak zwróciła uwagę w piątek, że mimo pierwszych od wybuchu wojny na Ukrainie obniżek cen paliw w hurcie o wyraźnych obniżkach cen na stacjach na razie nie ma mowy.

Zaznaczyła jednak, że kolejny tydzień powinien przynieść obniżki na niemal wszystkich stacjach, z dużym zróżnicowaniem skali tych obniżek od kilku do kilkudziesięciu groszy.

Tydzień rekordowych cen paliw

Analityczka dodała, że za nami tydzień rekordowych wzrostów cen paliw na stacjach.

BM Reflex podaje, że benzyny 95 i 98 oktanowa zdrożały odpowiednio 0,91 i 1,05 zł/l, olej napędowy zdrożał o 1,55 zł/l a autogaz o 0,75 zł/l. Średnie ceny paliw 10 marca wynosiły odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 - 7,05 zł/l, bezołowiowej 98 - 7,50 zł/l, dla oleju napędowego - 7,94 zł/l i autogazu - 3,65 zł/l.

"Przed wszystkim warto zwrócić uwagę na bardzo dużą rozpiętość w cenach poszczególnych paliw sięgającą nawet 60-65 groszy na litrze" - stwierdziła Urszula Cieślak.

Spadek cen ropy

Według BM Reflex od początku inwazji ceny benzyny wzrosły na stacjach średnio o 27 proc., oleju napędowego o 41 proc. i autogazu o 39 proc.

"To czego świadkami jesteśmy dzisiaj, czyli spadku cen ropy naftowej do poziomu 110 USD za baryłkę pozwoli ustabilizować sytuację na rynku krajowym. Nie zmienia to faktu, że sytuacja w dalszym ciągu będzie nerwowa. Zwiększenie dostaw ropy z innych kierunków i przebieg konfliktu na Ukrainie będą wpływały na przyszłe ceny paliw" - stwierdziła Urszula Cieślak.

Zwróciła uwagę, że ceny majowej serii kontraktów dziś rano stabilizują się w rejonie 111 USD za baryłkę.

"Wydaje się, że rynek zaczyna powoli wyceniać zakończenie wojny a przynajmniej brak realnych, większych zakłóceń dostaw rosyjskich surowców energetycznych" - wskazała analityk BM Reflex.

ZEA są za zwiększeniem wydobycia

Dodała, że co prawda ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w USA poinformował, że jego kraj jest za zwiększeniem wydobycia i będzie do takiego ruchu przekonywał pozostałych członków kartelu, ale stanowisko to zostało sprostowane przez ministra energii stwierdzeniem, że ZEA są zobowiązane do przestrzegania porozumienia OPEC+.

"Dokładnie w takim tonie wypowiadała się wcześniej Arabia Saudyjska. Poza tym sekretarz generalny OPEC stwierdził, że mimo wysokich cen na rynku fizycznym nie brakuje ropy naftowej. W lutym produkcja OPEC+ wzrosła o 0,56 mln baryłek dziennie i jest to największy miesięczny wzrost od lipca 2021. W marcu OPEC+ zgodnie z planem ma zwiększyć produkcję o 0,4 mln baryłek dziennie" - przypomniała.

Zaznaczyła, że USA i MAE przygotowują się do ponownego uwolnienia rezerw strategicznych. Zapasy ropy naftowej w USA są obecnie 12 proc. poniżej 5-letniej średniej dla tej pory roku.

Prognozy są niepewne

Według BM Reflex Amerykańska EIA prognozuje średnie ceny ropy naftowej Brent w marcu na 117 dolarów za baryłkę oraz 116 dolarów za baryłkę w drugim kwartale 2022 roku podkreślając, że prognozy są wysoce niepewne.

"EIA oczekuje, że począwszy od drugiego kwartału światowe zapasy ropy naftowej zaczną rosnąć w tempie 0,5 mln baryłek dziennie. Na koniec lutego światowe zapasy ropy naftowej w krajach OECD spadły do 2,64 mld baryłek i jest to najniższy poziom od połowy 2014 roku. Amerykańska produkcja ropy naftowej ma w tym roku wzrosnąć o 60 tys. baryłek dziennie do średniego poziomu 12 mln baryłek dziennie, w przyszłym natomiast ma osiągnąć poziom 13 mln baryłek dziennie" - poinformowała Urszula Cieślak.