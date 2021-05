Rozwiązania GOZ pomagają optymalizować koszty

Wiele firm obawia się kosztów związanych z wprowadzeniem rozwiązań GOZ, podczas gdy w dłuższej perspektywie, rozwiązania cyrkularne zakładają ograniczenie wykorzystania surowców i zasobów, a więc generują oszczędności dla przedsiębiorstwa – mówi w rozmowie z serwisem GOZ Izabella Maczkowska-Ciborowska, Dyrektor Generalna CHEP na Polskę i kraje bałtyckie.

Autor: Olimpia Wolf, portalspozywczy.pl

Data: 06-05-2021, 10:55

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Rozwiązania GOZ pomagają optymalizować koszty, fot. materiały prasowe

Czy rozwiązania GOZ mogą być efektywne biznesowo w aspekcie optymalizacji kosztów? – Obecnie dążenie do osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jest nie tyle trendem, co koniecznością, zarówno dla gospodarki, polityki rządu, przemysłu, jak i strategii rozwoju indywidualnych przedsiębiorstw, nie wspominając o korzyściach dla naszej planety. Rozdzielenie wzrostu gospodarczego od rosnącego zużycia zasobów, a tym samym zmiana modelu rozwoju, który funkcjonuje od rewolucji przemysłowej, nie będzie możliwa bez wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań opartych na współdzieleniu, recyklingu i optymalizacji okresu przydatności produktów – mówi w rozmowie z serwisem GOZ Izabella Maczkowska-Ciborowska, Dyrektor Generalna CHEP na Polskę i kraje bałtyckie.

– Innowacje ze swej natury generują wzrost gospodarczy, będąc nowym i bardziej efektywnym sposobem wykonywania określonych działań, ale ich wprowadzenie wiąże się z dodatkowymi inwestycjami. Wiele firm obawia się kosztów związanych z wprowadzeniem rozwiązań GOZ, podczas gdy w dłuższej perspektywie, zakładają one ograniczenie wykorzystania surowców i zasobów, a więc generują oszczędności dla przedsiębiorstwa. Ważnym aspektem GOZ jest również dążenie do ograniczenia odpadów i utylizowanie tych, które powstaną, co oznacza, że odpady zaczynają wnosić wartość dodaną do przedsiębiorstwa. Gospodarka o obiegu zamkniętym umożliwia rozwój przedsiębiorstw i maksymalizację zysków przy jednoczesnej optymalizacji zużycia zasobów – tłumaczy.

– Przykładem rozwiązania GOZ, które może pomóc w optymalizacji kosztowej i operacyjnej przedsiębiorstwa, a jednocześnie zmniejsza jego wpływ na środowisko naturalne jest pooling, czyli wynajem palet, a CHEP jest tego najlepszym przykładem. Rozwiązanie to polega na współużytkowaniu nośników przez kilku uczestników łańcucha dostaw. Klienci wynajmują tyle palet, ile w danym momencie potrzebują, eliminując konieczność blokowania swojej przestrzeni magazynowej na zapas platform. Takie rozwiązanie wydłuża cykl życia palet, a tym samym pomaga zmniejszyć zużycie surowca, głównie drewna, a ostatecznie emisję dwutlenku węgla – mówi Izabella Maczkowska-Ciborowska.

CHEP, jako operator poolu, jest odpowiedzialny za transport, magazynowanie, naprawy i utylizację palet.

– Dla naszych klientów oznacza to zmniejszenie nakładów administracyjnych potrzebnych do zarządzania gospodarką paletową oraz możliwość skupienia na głównym obszarze działalności. Usługa wynajmu palet pozwala uwolnić środki finansowe i inwestycyjne (CAPEX) przeznaczone na zarządzanie paletami, a w konsekwencji zwiększyć płynność finansową firmy i umożliwić nowe inwestycje. Dlatego wdrożenie poolingu nie tylko zmniejsza negatywny wpływ na środowisko, ale także pomaga firmom zwiększyć wydajność i staje się źródłem przewagi konkurencyjnej, wpływając na dalszy rozwój firmy – dodaje.

– Jednym z przykładów optymalizacji kosztów w łańcuchu dostaw za pomocą poolingu CHEP jest współpraca producenta palet z liderem z branży napojowej – firmą Zbyszko Company. Dynamiczne tempo rozwoju Zbyszko i duże wolumeny produkcji wymagały wprowadzenia efektywnych rozwiązań, ułatwiających zarządzanie łańcuchem dostaw. Firma Zbyszko poszukiwała sposobów na optymalizację kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości dostaw, efektywności i bezpieczeństwa – tłumaczy.

– Dzięki skali działalności CHEP w Polsce i elastyczności operacyjnej, mogliśmy w pełni zaspokoić zapotrzebowanie producenta napojów na nośniki i zapewnić ich dostępność, również w przypadku nieoczekiwanych dodatkowych zamówień. Korzystając z poolingu, firma Zbyszko zoptymalizowała koszty swoich operacji logistycznych oraz obniżyła nakłady na administrację i bieżące zarządzanie nośnikami. Dzięki poolingowi, producent nie tylko zwiększył efektywność swoich operacji logistycznych, ale również ograniczył negatywny wpływ łańcucha dostaw na środowisko naturalne – podsumowuje Izabella Maczkowska-Ciborowska.