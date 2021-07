Rozwój CEVA Logistics w krajach nordyckich

CEVA Logistics, wiodący globalny operator logistyczny, wzmacnia obecność na rynkach nordyckich i zapowiada inwestycje w rozwój usług, innowacji oraz cyfryzacji. Dynamiczny rozwój na tym rynku będzie mieć duże znaczenie dla polskich eksporterów i importerów, prowadzących biznes w tej części Europy, jak i dalszego rozwoju paneuropejskich korytarzy transportowych łączących Północ z Południem.

CEVA tworzy oddziały w Finlandii i Szwecji - operacyjne w Helsinkach i Göteborgu oraz biura w Sztokholmie i Malmö. W kolejnych krajach, czyli Danii, Norwegii i Islandii operator współpracuje z siecią sprawdzonych i doświadczonych agentów. CEVA odpowiada za obsługę ponad 1000 klientów w krajach nordyckich, zapewniając im kompleksowe i elastyczne rozwiązania logistyczne w ramach łańcuchów dostaw, dzięki szerokiej ofercie usług transportu lotniczego, morskiego i naziemnego, project cargo oraz usług o wartości dodanej tj. magazynowanie i pośrednictwo celne.

CEVA, umacniając swoją pozycję na rynkach nordyckich, będzie opierać się na bardzo dobrej znajomości lokalnych realiów i eksperckiej wiedzy zespołów, wspieranych globalną siecią operatora obejmującą ponad 160 krajów. Silnym wsparciem w zakresie usług morskich i lotniczych jest dostęp do potencjału grupy CMA CGM, w tym również działu CMA CGM AIR CARGO z flotą 4 samolotów cargo Airbus A330-200F.

Potencjał i nowa strategia

CEVA systematycznie poszerza portfolio nowych klientów w krajach nordyckich, od początku roku odnotowując wzrost wolumenów. Kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju CEVA na tych rynkach będzie miał wzrost popytu na usługi frachtu lotniczego i morskiego oraz rozwiązania logistyczne dla branży przemysłowej, FMCG, retail oraz health&care (tj. m.in. wprowadzone w tym roku dedykowane usługi FORPATIENTS).

Mattias Kellgren, dyrektor zarządzający CEVA w krajach nordyckich, zapowiada: „Nadszedł czas na rozwój, dlatego wprowadzamy nową strategię, która pozwoli nam rozwijać się wraz z nowymi i przyszłymi klientami. Inwestujemy w obsługę klienta, usługi o wartości dodanej oraz innowacje i cyfryzację, tak aby oferować najlepsze w swojej klasie kompleksowe rozwiązania logistyczne, spełniające ich potrzeby. Niezbędne dla realizacji naszych planów są inwestycje w ludzi, rozwój zespołów ekspertów i rekrutacja nowych talentów. Przykładem jest zespół Business Development, który teraz powiększamy o nowych, utalentowanych specjalistów" .

Na rzecz zrównoważonego rozwoju

Liderem w rankingu zrównoważonego rozwoju od 2015 roku jest Szwecja. CEVA również angażuje się w rozwiązania przyjazne środowisku. Przykładem może być, wprowadzona w maju br., nowa usługa we frachcie morskim Green Ocean (m.in. wykorzystanie alternatywnych źródeł energii - biopaliwa z odpadowego oleju spożywczego, LNG i Bio-Metanu, kompensacja emisji CO2 poprzez certyfikowane programy ponownego zalesiania lub bioróżnorodności).

Nowe możliwości dla polskich eksporterów i importerów

Kraje nordyckie są ważnym partnerem gospodarczym dla Polski. Na przykład w 1. kwartale br. Szwecja znalazła się w pierwszej dziesiątce największych eksporterów Polski (7 miejsce), z wynikiem 8,5 mld zł (źr. GUS). Teraz dzięki silnej sieci logistycznej, know-how i doświadczeniu zespołów CEVA w krajach nordyckich, polski oddział będzie mógł wzmocnić ofertę usług skierowaną do firm prowadzących wymianę handlową z tym regionem, przyspieszając przepływy i dystrybucję towarów w ramach zintegrowanych łańcuchów dostaw.

Guillaume Sauzedde, dyrektor zarządzający CEVA w krajach Europy Wschodniej, mówi „Kraje nordyckie będą odgrywać coraz większe znaczenie w rozwoju usług i rynku nie tylko w Polsce, ale i całym regionie. Zarówno ze względu na bliskość i potencjał wymiany handlowej, jak i szczególną pozycję, jaką odgrywają w inicjatywach tworzenia paneuropejskich korytarzy transportowych na osi północ - południe, takich jak Korytarz Bałtyk – Adriatyk”.

Warto też podkreślić wzrost znaczenia polskiego oddziału w europejskiej i globalnej sieci logistycznej CEVA. Na przykład w tym roku, w odpowiedzi na wzrost popytu, CEVA uruchomiła nowy serwis we frachcie morskim dla ładunków drobnicowych (LCL) między Chinami a Europą Wschodnią, z portów w Hong Kongu, Szanghaju i Ningbo do Gdańska. CEVA, przy współpracy z CMA CGM, uruchomiła też usługi cross-sellingowe tj. short sea shipping LCL między Europą Wschodnią a Wlk. Brytanią wykorzystujące kontenerowce Containerships zasilane LNG. Od czerwca przez Polskę i port w Małaszewiczach realizowane są regularne połączenie kolejowe z wykorzystaniem opcji pociągu blokowego z chińskiego Xi'an do Duisburga w Niemczech.