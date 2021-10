Ruszył pierwszy dark store Biedronki i Glovo

W lokalu przy ul. Rodziewiczównej 1 w Warszawie został otwarty jeden z czterech punktów w stolicy, skąd Glovo będzie dowoziło asortyment znany klientom ze sklepów Biedronki, w 15 minut od zamówienia.

Ruszył pierwszy dark store Biedronko i Glovo. fot. PTWP

Ruszył pierwszy dark store Biedronki i Glovo

Dostawa zakupów do 35 zł kosztuje 12,99 zł, a gdy koszyk wart jest powyżej 35 zł spada do 6,99 zł za dostawę - wyjaśnił Bartosz Prokopowicz, head of Q-commerce w Glovo.

Najpopularniejsze godziny zakupów to 8-11 rano oraz godziny popołudniowe do 23 włącznie. W tygodniu dostawy realizowane są od 8 do 23, a w weekendy w Warszawie do 2 w nocy. - dodała Kamila Frąckowiak-Jankowski, menedżer ds. e-commerce w sieci Biedronka.

Biedronka i Glovo - darkstore BIEK



Standardowy koszyk jest znacznie mniejszy niż w sklepie stacjonarnym Biedronki, ale firmy nie podały jego kwoty. Nie ujawniły też jaki poziom zamówień jest wystarczający, by placówka była rentowna.

Asortyment obejmuje napoje, przekąski, mięsa, nabiał, pieczywo, warzywa, owoce i jest stale poszerzany. W ofercie są zarówno produkty brandowe jak i te z logo marki własnej. Gdy lokalizacja otrzyma koncesję będzie także oferować alkohol dla klientów powyżej 18 roku życia.