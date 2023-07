Brexit nie zahamował wymiany handlowej między Unią Europejską a Wielką Brytanią, ale skomplikował procedury przewozu towarów. Jakie dokumenty są obecnie wymagane, gdy przewoźnik realizuje zlecenia do i z Wielkiej Brytanii?

Skomplikowały się procedury eksportu do Wielkiej Brytanii /fot. Unsplash

Jak wynika z najnowszych danych Narodowego Biura Statystycznego Zjednoczonego Królestwa wartość importu i eksportu na linii Unia Europejska-Wielka Brytania rośnie z roku na rok. Wartość importu do UE z UK i Irlandii Północnej w ubiegłym roku wyniosła ponad 294 mld euro, a wartość eksportu z UE do UK i Irlandii Północnej wyniosła ponad 351 mld euro. Aby przewóz towarów odbywał się bez zakłóceń i postojów trzeba pamiętać o wszystkich wymaganych obecnie dokumentach.

Wysyłka towarów do UK

Realizacja przewozów towarów do Wielkiej Brytanii wymaga posiadania następujących dokumentów:

Dokument eksportowy z UE;

Faktura handlowa;

List przewozowy (packing list);

W przypadku towarów akcyzowych wymagane jest zgłoszenie eAD w systemie EMCS;

Deklaracja importowa CDS;

Świadectwa zdrowia z kraju eksportu dla towarów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

– Obecnie przed wysyłką do Wielkiej Brytanii, konieczne jest przygotowanie pre-notyfikacji importu tj. zgłoszenia celnego zanim towar wjedzie na teren UK. Zgłoszenie generowane jest w systemie CDS, ma nadany numer MRN. Numer MRN importu jest konieczny do wygenerowania numeru GMR – wyjaśnia Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

GMR jest to numer referencyjny przewożonego towaru. Od ponad roku musi go posiadać każdy kierowca przewożący towar z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii lub w kierunku przeciwnym. Dla jednego auta generowany jest jeden numer GMR, więc w przypadku doładunków, wszystkie deklaracje muszą być wpisane pod jednym numerem GMR. Dotyczy to wszystkich portów wejścia do UK.

– Numer GMR należy wygenerować za pomocą systemu GVMS, czyli Goods Vehicle Movement Service. By móc zarejestrować się w tym systemie konieczne jest posiadanie numeru EORI GB. Można złożyć wniosek o nadanie go na stronie gov.uk – dodaje Joanna Porath.

Do wygenerowania numeru GMR wymagane są m.in:

planowana trasa przeprawy – port wyjazdowy z UE i wjazdowy do UK;

dane przewoźnika – informacje o firmie dokonującej przeprawy promem;

numery rejestracyjne pojazdu, jeśli będzie przewoził towar;

numer przyczepy lub numer referencyjny kontenera;

numer referencyjny dokumentu towarzyszącego TAD, jeżeli towar transportowany jest pod tranzytem;

numery referencyjne dla przewozów pod karnetem ATA i TIR;

deklaracja importowa CDS.

Trzeba też pamiętać, że przy imporcie produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa jest wymagane świadectwo weterynaryjne. Ponadto importer zobowiązany jest do złożenia pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS oraz do przekazania eksporterowi numeru wygenerowanego przez ten system. Zgłoszeniu podlegają: żywe zwierzęta, produkty biologiczne, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, żywności i pasze wysokiego ryzyka niepochodzące od zwierząt, produkty pochodzenia zwierzęcego, złożone produkty spożywcze, rośliny i produkty roślinne.

Wysyłka towarów z UK

Realizacja przewozów towarów z Wielkiej Brytanii wymaga następujących dokumentów:

Dokument eksportowy z UK;

Faktura handlowa;

List przewozowy (packing list);

Dokument tranzytowy.

W przypadku wysyłki towarów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, konieczne jest zgłoszenie w systemie TRACES i wygenerowanie dokumentu CHEDD. Konieczne jest również wygenerowanie numeru GMR dla wysyłek z portem wyjścia Dover.