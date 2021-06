Słaba dywersyfikacja obciążeniem dla InPostu?

Słaba dywersyfikacja to główne obciążenie dla ratingu InPostu, podał Fitch. Zdaniem analityków agencji, w latach 2021-2024 ok. 85 proc. EBITDA spółki będzie wypracowywane w Polsce.

Autor: PAP

Data: 22-06-2021, 10:02

Fitch rozpoczął wydawanie ratingu dla InPostu od oceny "BB" z perspektywą stabilną. fot. PTWP

Fitch rozpoczął wydawanie ratingu dla InPostu od oceny "BB" z perspektywą stabilną - podała agencja w komunikacie. Przyznanie ratingu jest związane z planowaną emisją obligacji spółki o wartości 390 mln euro.

InPost - silna pozycja firmy w Polsce doceniona

W raporcie podano, że ocena odzwierciedla silną pozycję firmy w Polsce, duże szanse na dalszy rozwój dzięki niskiej penetracji rynku oraz szybko rozwijającemu się rynkowi e-commerce. Rating oddaje również relatywnie niewielką skalę działalności firmy, słabą, ale poprawiającą się dywersyfikację geograficzną oraz niskie wyniki poza macierzystym rynkiem.

InPost - plany ekspansji zwiększają ryzyko

Autorzy raportu są zdania, że przejęcie firmy Mondial Relay oraz agresywny plan ekspansji międzynarodowej, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, dają InPostowi szanse na przyspieszenie wzrostu, ale jednocześnie zwiększają ryzyko i mogą osłabić zdolność do redukcji zadłużenia.

Fitch zakłada, że brytyjski biznes spółki osiągnie rentowność w 2023 roku.

Agencja spodziewa się, że spadek średniej wartości przesyłek umocni rynkową pozycję InPostu. Analitycy prognozują, że marża EBITDA spółki będzie wynosiła ok. 25 proc. - dużo więcej niż w przypadku innych podmiotów z branży, które notują rentowność na poziomie niskich pojedynczych proc., jak podano.

W raporcie oszacowano, że roczne nakłady inwestycyjne spółki w latach 2021-2024 będą wynosić ok. 900 mln zł.