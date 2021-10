Spółka z Grupy Muszkieterów najemcą w Panattoni Park Sosnowiec I

ITM Baza Poznańska, spółka należąca do Grupy Muszkieterów i specjalizująca się w składowaniu produktów oferowanych za pośrednictwem sklepów Intermarché i Bricomarché, wynajęła 13.000 mkw. powierzchni magazynowej w Panattoni Park Sosnowiec I.

ITM Baza Poznańska w parki logistycznym na Śląsku; fot. mat.pras.

W negocjacjach najemcę reprezentowali eksperci z firmy doradczej Cresa Polska.

Wchodząca w skład struktur Grupy Muszkieterów spółka ITM Baza Poznańska jest odpowiedzialna za magazynowanie i transport produktów, które trafiają do sklepów należących do Grupy – Intermarché i Bricomarché. Aby zoptymalizować łańcuch dostaw zwiększonego wolumenu towarów przesyłanych do lokalizacji na południu kraju oraz w związku z rozwojem sieci i internetowego kanału sprzedaży, spółka poszukiwała dostosowanej do swoich potrzeb powierzchni magazynowej i biurowo-socjalnej na terenie Górnego Śląska i Zagłębia.

Panattoni Park Sosnowiec I

Panattoni Park Sosnowiec I to nowoczesny park logistyczny zlokalizowany w jednym z najbardziej zurbanizowanych i uprzemysłowionych obszarów Polski – Zagłębiu. Właścicielem obiektu jest firma Panattoni.

Logistyka w Grupie Muszkieterów

– Nowa Strategia Logistyczna Muszkieterów opiera się na rozwiązaniach odpowiadających na bieżące potrzeby przedsiębiorców zrzeszonych w Grupie, jak również zabezpiecza naszą sieć logistyczną wobec wyzwań mogących pojawić się w przyszłości. Jej wprowadzenie wymagało dostosowania nowych lokalizacji do najnowszych narzędzi wspierających łańcuch dostaw jak również uwzględnienia dynamicznego rozwoju e-commerce. Dlatego poszukiwanie nowych obiektów magazynowych realizujemy z liderami rynku w tej branży, którzy oferują nam najlepsze rozwiązania – mówi Jacek Berger, Prezes Logistyki Grupy Muszkieterów w Polsce.