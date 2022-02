Stacje benzynowe: Niższy VAT. Jakich cen paliwa możemy spodziewać?

Od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. będzie obowiązywać niższa stawka VAT - zamiast 23 proc. 8 proc.- na paliwo. Jakich cen możemy możemy spodziewać się na stacjach?



Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapewniał w styczniu, że będzie tę obniżkę szybko implementować a paliwo w Polsce będzie jeszcze tańsze.

Jego zdaniem cena paliw w 80 proc. zależy od posunięć strony rządowej, a w 20 proc. od Orlenu. Zapewnił, że paliwowej spółce nie zależy na wysokich cenach.

W połowie stycznia prezes PKN Orlen obiecywał, że cena benzyny po obniżce VAT może spaść nawet do 5,20 zł za litr Pb95.

Jednak rośnie cena ropa naftowej. Tylko w styczniu ceny paliw gotowych na giełdach międzynarodowych wzrosły o ponad 100 USD za tonę, co powinno przełożyć się na wzrost ceny detalicznej o prawie 40 gr/l.

- Wysokie ceny ropy naftowej są skutkiem niestabilności na świecie. Istnieją obawy wśród inwestorów, że podaż surowca już wkrótce będzie mocno ograniczona. Dziś baryłka ropy kosztuje już ok. 90 USD, a niedługo może przekroczyć nawet 100 USD. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na detaliczne ceny paliw są kursy złotego w stosunku do dolara amerykańskiego i euro. W tej chwili cena złotego jest na dość stabilnym poziomie, jednak spadki cen polskiej waluty mogą również skutkować wzrostami ostatecznych cen paliw. Od 1 lutego zostanie obniżony VAT na paliwa silnikowe. Stawka zostanie obniżona z 23 do 8%. Detaliczne ceny paliw na stacjach powinny zatem spaść do poziomu ok. 5,30 zł/l. Biorąc pod jednak uwagę nieustanne wzrosty cen ropy naftowej, efekt niższych cen może okazać się krótkotrwały - mówi Zbigniew Łapiński, dyrektor ds. zaopatrzenia logistyki i klientów kluczowych, członek zarządu Anwim S.A.

Od 1 stycznia 2022 r., zmianie uległy także stawki akcyzy na paliwa. Obniżone stawki akcyzy na benzyny, oleje napędowe i biokomponenty oraz na skroplone gazy do napędu silników będą obowiązywać do 31 maja 2022 r.