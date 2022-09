Stuart, francuska firma z branży logistyki technologicznej będąca częścią grupy DPD, świętuje drugi rok obecności nad Wisłą. Platforma szybkich dostaw od 2020 roku rozwija się na polskim rynku, oferując usługi kurierskie dla firm w sześciu miastach: Warszawie, Szczecinie, Toruniu, Krakowie, Katowicach i Łodzi.

Stuart obsługuje szybkie dostawy nie tylko w branży gastronomicznej – w planach na najbliższe miesiące ma nawiązanie współpracy m.in. z siecią drogerii, aptek oraz sklepów z produktami dla domu.

Działający globalnie od 2015 roku Stuart zawitał do Polski w roku 2020, kiedy branża e-handlu przechodziła trudny moment związany z dostosowaniem się do nowych okoliczności i drastycznym wzrostem zapotrzebowania zarówno ze strony klientów końcowych, jak i przedsiębiorstw. Firma początkowo świadczyła usługi w Toruniu i Szczecinie. Od tamtego momentu liczba współpracujących ze Stuart kurierów wzrosła dziesięciokrotnie, a szeregi lokalnego zespołu zasiliło dwudziestu nowych pracowników.

Platforma sukcesywnie poszerza działalność na terenie kraju, w ostatnich miesiącach otwierając się kolejno w Warszawie, Krakowie i Katowicach, a niedawno także w Łodzi.

Do tempa wzrostu nad Wisłą przyczyniła się m.in. współpraca z firmą AmRest. Spółka zarządza takimi markami jak KFC czy Pizza Hut. Dziś, korzystając z zaplecza logistycznego Stuart, oferuje dostawy w największych polskich miastach, skracając średni czas realizacji do 29 minut.

Stuart świadczy dostawy m.in. dla branży gastronomicznej i sektora spożywczego. Platforma jest jednak otwarta na współpracę z całą, szeroko pojętą branżą detaliczną… i ma spory apetyt na dalszy wzrost.

– Teraz, gdy obchodzimy na polskim rynku drugie urodziny, możemy pochwalić się dostarczeniem milionowej przesyłki. To symboliczny moment, w którym podsumowujemy dotychczasowe osiągnięcia, ale też jasno mówimy, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Chcemy się dalej rozwijać i stawiać sobie kolejne ambitne cele, przede wszystkim jakościowe. Obecnie prowadzimy rozmowy z szeregiem sieci detalicznych z różnych branż i już wkrótce będziemy mogli pokazać, że szybka realizacja wysyłek to nie tylko domena branży gastronomicznej – mówi Agnieszka Majewska, General Manager w firmie Stuart.