Zarówno europejski, jak i polski rynek nieruchomości magazynowych odnotowały spadki popytu oraz aktywności inwestycyjnej deweloperów. W odniesieniu do tego samego kwartału poprzedniego roku, popyt netto w Europie zmniejszył się o 33 proc., i o 43 proc. w przypadku Polski. Warto zauważyć jednak, że porównania dotyczą wyjątkowo aktywnego okresu rozwoju rynku napędzanego e-commerce, jeszcze przed eskalacją konfliktu w Ukrainie.

W I kw. 2023 roku nowa podaż oddanej do użytku powierzchni magazynowych w Polsce osiągnęła wynik 1,5 mln mkw. Jest to efekt wyjątkowo wysokiego popytu z lat 2021-2022. W kolejnych miesiącach roku spodziewać możemy się jednak spadającej wielkości nowej podaży.

– podsumowuje Tomasz Mika, Head of Industrial Agency, JLL.

W pierwszym kwartale tego roku po raz pierwszy od połowy 2021 r. wielkość budowanej powierzchni magazynowej w naszym kraju spadła poniżej 3 mln mkw. i wyniosła ok. 2,6 mln mkw. Nadal jednak znaczącą część, bo aż prawie 50 proc. stanowiła powierzchnia budowana spekulacyjnie. Może potwierdzać to stosunkowo optymistyczne nastroje deweloperów, którzy oczekują szybkiego powrotu aktywności najemców

W pierwszym kwartale 2023 r. utrzymała się tendencja wzrostowa wartości czynszów, jednak były to już podwyżki zaledwie marginalne. Średnia wartość czynszu na rynkach Wielkiej Piątki wzrosła o 2,2 proc. W porównaniu do IV kw. 2022 r., wahając się między 3,5 euro a 5,5 euro/mkw. za miesiąc, w przypadku podmiejskich parków logistycznych. Osłabienie presji inflacyjnej w strefie euro prawdopodobnie pozwoli dalej stabilizować czynsze na rynku logistycznym, zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Jednym z czynników, który niewątpliwie determinuje polski sektor magazynowy jest sytuacja wynikająca z sektora handlowego.

Jak wynika z naszych analiz, po okresie pandemii, Polacy chętnie wrócili do zakupów stacjonarnych. Coraz częściej dokonują ich jednak w swojej okolicy, po drodze z pracy, czy szkoły. Jednocześnie popularnością cieszą się zarówno małe formaty handlowe, centra convenience, jak i parki handlowe. Na rynku widoczne jest również zwiększenie rozproszenia sieci sklepów. Pojawia się zatem wyzwanie związane z zatowarowaniem nowych, mniejszych sklepów stacjonarnych. Inne widoczne aktualnie trendy na rynku detalicznym, które wpływają na logistykę i łańcuchy dostaw to m. in. rozwój strategii omnichannel, czy wdrażanie usługi click&collect

– mówi Maciej Kotowski, Director Research & Consulting, JLL.