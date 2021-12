Trzeci kwartał na rynku magazynowym to dalszy wzrost

W trzecim kwartale 2021 roku do użytku oddano prawie 1,08 mln mkw. powierzchni przemysłowej (w ramach 33 projektów), co jest rekordowym wynikiem aktywności deweloperskiej w okresie trzech miesięcy. Podobnie jak w poprzednich dwóch kwartałach, wolumen transakcji najmu przekroczył poziom 1,5 mln mkw., co świadczy o silnym wzroście aktywności najemców na rynku magazynowym w Polsce.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 04-12-2021, 12:31

Trzeci kwartał na runku magazynowym to dalszy wzrost /fot. Unsplash

To niektóre z wniosków z podsumowania poprzedniego kwartału w segmencie industrial.

E-commerce generuje wzrost zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe

Wolumen transakcji najmu przekroczył poziom 1,5 mln mkw. w trzecim kwartale z rzędu. Od początku 2021 roku całkowity popyt osiągnął rekordowe 4,95 mln mkw., co oznacza wzrost o 40% w ujęciu rocznym. Jeszcze wyższą dynamikę odnotowano po stronie popytu netto, który wyniósł 3,73 mln mkw. (+49% r/r). Jest to wynik lepszy w porównaniu do całego poprzedniego roku, gdy w ramach nowych umów i ekspansji wynajęto 3,45 mln mkw. powierzchni magazynowej.

Wpływ na tak dobre wyniki miał oczywiście właśnie dalszy wzrost e-commerce, który według wszelkich prognoz i badań nadal będzie rozwijał się corocznie w tempie dwucyfrowym. Poza tym, zerwanie globalnych łańcuchów dostaw, długi czas oczekiwania na dostawy wielu dóbr, począwszy od samochodów, skończywszy na zielonej herbacie, powoduje, że firmy chcą zabezpieczyć się pod kątem trwałości przepływu logistyki i wynajmują buforowe powierzchnie magazynowe, a także wdrażają nearshoring, czyli outsourcing procesów i operacji do regionów mniej odległych.– mówi Damian Kolata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency | Poland, Head of E-Commerce | CEE.

Spadek pustostanów i dalszy wzrost aktywności deweloperskiej

W trzecim kwartale 2021 roku do użytku oddano prawie 1,08 mln mkw. powierzchni przemysłowej (w ramach 33 projektów), co jest rekordowym wynikiem aktywności deweloperskiej w okresie jednego kwartału. Duża podaż nie zdołała odwrócić trendu spadkowego wskaźnika pustostanów, który uległ dalszej kompresji o 0,8 pp. w ujęciu kwartalnym oraz o 3,4 pp. w ujęciu rocznym. Absorpcja netto, wyrażająca powierzchnię wchłoniętą przez rynek w analizowanym okresie, wyniosła aż 1,19 mln mkw., już w kolejnym kwartale przekraczając wolumen nowej podaży. Niemal na wszystkich rynkach regionalnych nastąpił spadek wskaźnika pustostanów, przy czym największe zmiany w porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano w Trójmieście (2,4%; -7,3 pp.), Wrocławiu (3,6%; -4,8 pp.), w okolicach Warszawy (4,0%; -4,6 pp.), Krakowie (0,8%; -3,8 pp.) i Poznaniu (3,6%; -3,5 pp.).

Rozwój magazynów we wszystkich regionach

Niezwykle dynamiczny rozwój sektora magazynowego obserwujemy niemal na wszystkich rynkach regionalnych w Polsce. Prawie 70% wszystkich inwestycji powstaje na głównych rynkach, do których zalicza się region warszawski, górnośląski, łódzki, poznański i wrocławski. Wyraźny wzrost aktywności deweloperskiej obserwujemy w regionach: bydgosko-toruńskim, szczecińskim i w obszarze zachodniej części kraju, gdzie rozpoczęto nowe projekty, m.in. w Jeleniej Górze, Głogowie i Zgorzelcu. Bardzo silny popyt w każdym segmencie rynku - inwestycje typu „Build-to-Suit” (BTS), regionalne centra dystrybucji typu multi-let/BIG-BOX, projekty Small Business Units (SBU) oraz cross-dock wspierające logistykę miejską - kreuje rekordowy poziom aktywności budowlanej w polskim sektorze magazynowym – podsumowuje Adrian Semaan, Senior Research Consultant, Cushman & Wakefield.