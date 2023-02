w styczniu w porównaniu z danymi z 2022 r. o 33,3 proc. wzrosły marże w cenie diesla, spadały natomiast o 18,2 proc. w cenie benzyny - poinformowała POPiHN. Cena detaliczna benzyny eurosuper 95 wyniosła 6,59 zł za litr i była o 0,8 proc. niższa, a diesla wzrosła o 6,4 proc. do 7,65 zł/l - podano.

W styczniu wzrosły marże w cenie oleju napędowego, spadały w cenie benzyny /fot. Unsplash

Co jest w cenie paliwa?

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego(POPiHN) przedstawiła w czwartek dane dotyczące struktury średnich cen detalicznych paliw w styczniu 2023 r. Wynika z nich, że średnia cena detaliczna benzyny eurosuper 95 wyniosła 6,59 zł za litr i była o 0,8 proc. niższa niż w 2022 r. Cena netto paliwa spadła w styczniu o 20 proc. do 3,47 zł/l w porównaniu z 2022 r., spadły również marże na tej benzynie o 18,2 proc. do 0,09 zł/l.

Wzrost cen oleju napędowego

POPiHN poinformowała również, że cena detaliczna oleju napędowego w styczniu br. w stosunku do danych z 2022 r. wzrosła o 6,4 proc. do 7,65 zł/l. W przypadku tego paliwa marża poszła w górę o 33,3 proc. do 0,08 zł/l. Cenna netto oleju napędowego obniżyła się o 10,3 proc. do 4,51 zł.

Cena detaliczna autogazu była w styczniu br. niższa o 2,8 proc. i wyniosła 3,15 zł/l, Marża na autogazie obniżyła się w porównaniu z 2022 r. o 25 proc. do 0,51 zł/l, a cena netto autogazu spadła o 20,2 proc. do 1,58 zł/l.

W przypadku każdego z tych paliw wzrosła opłata paliwowa i podatki VAT i akcyza.