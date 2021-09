W Wlk. Brytanii brak kierowców ciężarówek, zamknięto część stacji paliw

Z powodu braku kierowców ciężarówek w Wielkiej Brytanii tymczasowo zamknięto niektóre stacje benzynowe. Zrobimy wszystko, by rozwiązać ten problem, będzie więcej egzaminów na kierowców ciężarówek - zapowiedział minister transportu Grant Shapps.

Autor: PAP

Data: 24-09-2021, 12:20

Z powodu braku kierowców ciężarówek w Wielkiej Brytanii tymczasowo zamknięto niektóre stacje benzynowe. fot. Shutterstock

Część stacji benzynowych zamknięta

Koncern BP czasowo zamknął niektóre ze swoich stacji, ponieważ przez brak kierowców nie można do nich dostarczyć zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Nie działają też niektóre stacje ExxonMobile przy sklepach sieci Tesco. Problemy z zaopatrzeniem już wcześniej miały również sieci supermarketów - donosi Bloomberg.

- Poruszymy niebo i ziemię, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by złagodzić niedobory związane z brakiem kierowców - deklarował Shapps na antenie stacji Sky News. Minister dodał, że rząd podwoi liczbę egzaminów na kierowców ciężarówek, co powinno szybko rozwiązać kryzys.

W brytyjskiej branży transportowej brakuje ok. 90 tys. kierowców ciężarówek

Według przedstawicieli brytyjskiej branży transportowej w kraju brakuje ok. 90 tys. kierowców ciężarówek. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE z Wysp wyjechało ok. 25 tys. kierowców, a pandemia Covid-19 wstrzymała proces uzyskiwania kwalifikacji przez nowych pracowników branży transportowej. Z powodu lockdownów nie przeprowadziliśmy egzaminów dla 40 tys. kierowców - poinformował Shapps.