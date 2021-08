We wtorek rolnicy zablokują dk nr 12 w Srocku

Rolnicy z AgroUnii zapowiedzieli na wtorek 48-godzinną blokadę drogi krajowej nr 12 w Srocku (Łódzkie) . Blokada ma obejmować dwukilometrowy odcinek drogi i ma rozpocząć się o godz. 8; dla podróżujących policja wyznaczyła objazdy - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"Od wtorku 24 sierpnia, od godziny 8, planowana jest 48-godzinna blokada drogi krajowej nr 12 w Srocku. Jak podaje policja, jej przyczyną jest protest rolników. Blokada będzie obejmowała nieco ponad 2-kilometrowy odcinek trasy na wysokości Srocka" - poinformował PAP w poniedziałek rzecznik GDDKiA w Łodzi Maciej Zalewski.

W związku z przewidywanymi utrudnieniami policja wyznaczyła objazdy. Jadący drogą S8 od strony Tomaszowa Mazowieckiego i Warszawy, podróżując w kierunku Łodzi powinni zjechać z węzła Piotrków Trybunalski Wschód na drogę wojewódzką 716 (do Łodzi i Brzezin). Alternatywą jest dotarcie do węzła Piotrków Trybunalski Południe (A1/DK74j), zawrócenie na węźle i kontynuacja podróży autostradą A1. Z kolei jadący w kierunku Katowic z węzła Piotrków Trybunalski Wschód powinni kierować się na drogę krajową 91 lub autostradę A1.

Dla jadących z Łodzi i Gdańska do Piotrkowa Trybunalskiego zalecana jest tylko autostrada A1. "Z węzła Tuszyn nie zjeżdżamy na drogę krajową 12/91. Dojeżdżamy do węzła Piotrków Trybunalski Południe i tam wjeżdżamy do miasta, analogicznie w przeciwnym kierunku, nie kierujemy się na drogę krajową 12/91, tylko wyjeżdżamy z miasta bezpośrednio na autostradę A1" - wyjaśnił Zalewski.

Z kolei przejazd na kierunkach: Łódź/Gdańsk - Katowice (A1), Warszawa - Katowice (S8-A1) i Katowice Warszawa (A1-S8) powinien się odbywać bez przeszkód.