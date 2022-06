Wiceminister infrastruktury: zakładamy możliwość budowy nowego terminala

Autor: PAP

Data: 23-06-2022, 13:45

Zakładamy możliwość budowy nowego terminala w okolicy Tolkmicka, który będzie pełnił przede wszystkim rolę terminala masowego - stwierdził wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wiceminister infrastruktury: zakładamy możliwość budowy nowego terminala. Na zdjęciu: Marek Gróbarczyk, fot. Pawel Pawlowski/zelaznastudio.pl

Potrzebne są nowe powierzchnie magazynowe

Wiceszef resortu infrastruktury odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posłów dotyczące przekopu Mierzei Wiślanej. Zapewnił, że oszacowany łączny koszt inwestycji nie zmieni się. "To 1 mld 984,5 mln zł" - zaznaczył.

Przypomniał, że ten koszt dotyczy przede wszystkim budowy: kanału przez Mierzeję Wiślaną, toru żeglugowego przez Zalew Wiślański, budowę i modernizację toru wodnego na rzece Elbląg, budowę mostu w Nowakowie oraz doprowadzenie toru żeglugowego do portu w Elblągu.

Przekop Mierzei Wiślanej ma uprościć żeglugę

Gróbarczyk wskazał, że port w Gdańsku prowadzi "bardzo intensywne analizy co do inwestycji na tym terenie". "Na pewno będziemy potrzebowali znacznych ilości nowych powierzchni magazynowych i składowych - w związku z tym również dopuszczamy, czy zakładamy możliwość budowy nowego terminala w okolicy Tolkmicka, który będzie pełnił przede wszystkim rolę terminala masowego" - powiedział. Zastrzegł, że "trwają analizy i oceny".

Wiceszef MI dodał, że "w ramach procesu inwestycyjnego będzie to przedsięwzięcie w 100 proc. biznesowe". "W związku z tym port w Gdańsku wykonuje i przygotowuje rozwiązania" - powiedział Gróbarczyk.

Przekop Mierzei Wiślanej ma skrócić i uprościć żeglugę oraz sprawić, że nie będzie potrzeby korzystania z Cieśniny Piławskiej. Docelowo, nowy kanał żeglugowy ma mieć kilometr długości i pięć metrów głębokości. Po zakończeniu wszystkich części projektu w 2023 r. do portu w Elblągu mają wpłynąć jednostki o zanurzeniu do czterech i pół metra, długości do 100 metrów oraz szerokości do 20 metrów.

Gróbarczyk: Priorytetem jest bezpieczeństwo

Wiceminister Gróbarczyk podkreślił, że priorytetem inwestycji jest bezpieczeństwo. "Tragedia na Ukrainie, która się dzieje, wskazuje na właściwy kierunek tej inwestycji" - podkreślił. Zwrócił uwagę na "brak jakiejkolwiek ingerencji rosyjskiej w realizację tego kierunku transportowego", co jest m.in. gwarancją swobodnego dostępu do portów Zalewu Wiślanego.

Tolkmicko to miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim nad Zalewem Wiślanym. Port Tolkmicko jest bazą dla statków rybackich i przystanią jachtową.