Więcej klientów z Niemiec na stacjach benzynowych przy granicy

Więcej klientów z Niemiec na stacjach benzynowych przy granicy /fot. Unsplash

Klienci, którzy we wtorek tankowali na stacjach paliw przy polsko-niemieckiej granicy w Lubieszynie i w Rosówku (Zachodniopomorskie) to w dużej mierze osoby, które przyjechały tam samochodami na niemieckich numerach rejestracyjnych. Niektórzy z nich, oprócz tankowania do baku, napełniali też dodatkowo kanistry na benzynę.

Duży wzrost sprzedaży paliwa

"Wzrost sprzedaży paliwowej jest spory. Można powiedzieć, że ponad połowa klientów detalicznych to klienci zagraniczni, głównie z Niemiec" - powiedział PAP we wtorek pracownik stacji benzynowej w Lubieszynie.

Jak dodał, "wzrost zainteresowania ze strony niemieckich klientów jest widoczny gołym okiem, choć ciężko porównywać z analogicznym okresem w zeszłym roku, ponieważ granice były zamknięte".

We wtorek rano do dystrybutorów na stacjach paliw w przygranicznym Lubieszynie ustawiały się kolejki; byli to głównie kierowcy samochodów z niemieckimi rejestracjami. Jak zauważyli pracownicy stacji, "klienci niemieccy nie są zainteresowani produktami pozapaliwowymi, tak jak było to w poprzednich latach, za to kupują więcej benzyny".

To samo paliwo co w Niemczech

Dziennik "Bild" podał w poniedziałek informację, że kupując paliwo na polskiej stacji benzynowej, klienci przyjeżdżający z Niemiec płacą za litr benzyny mniej niż u siebie.

"To jest to samo paliwo, z którego korzystają niemieccy kierowcy, kupując je u siebie. Ceny paliw u nas spadły i ta różnica cenowa jest na tyle atrakcyjna, że kierowcom, którzy mieszkają blisko granicy, opłaca się tankować w Polsce" - powiedziała w rozmowie z PAP analityk rynku paliw Urszula Cieślak.

Oszczędność kilku eurocentów

Z wyliczeń niemieckiego dziennika wynika, że oszczędność wynosi 0,58 euro różnicy na litrze: "tankując 50-litrowy zbiornik paliwa, można zaoszczędzić więc aż 29 euro. W przypadku oleju napędowego różnica w cenie jest nieco mniejsza i wynosi 0,40 euro za litr".

Zgodnie z szacunkami portalu e-petrol.pl detaliczne ceny paliw wynoszą między 5,95-6,08 zł (Pb98), 5,68-5,79 zł (Pb95), 5,75-5,86 zł (ON) i 3,11-3,20 zł (LPG).