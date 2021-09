Wielka Brytania: Wojskowi kierowcy będą rozwozić paliwo

Do 150 wojskowych kierowców cystern ma pomóc w dostarczaniu paliwa na stacje benzynowe w Wielkiej Brytanii, aby złagodzić kryzys, będący efektem problemów z dostawami i panicznych zakupów.

Data: 28-09-2021, 14:21

Wielka Brytania: Kolejki przed stacjami benzynowymi. fot. shutterstock

Jak poinformowała, początkowo w gotowości ma być 75 wojskowych kierowców, a kolejnych 75 może dołączyć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ale BBC wskazała, że kierowcy ci muszą przejść specjalistyczne przeszkolenie, które może potrwać do pięciu dni, co oznacza, iż nie mogą się włączyć w rozwiązywanie kryzysu paliwowego natychmiast.

Brytyjski minister transportu Grant Shapps ocenił we wtorek, że paniczne wykupowanie paliwa na stacjach się trochę uspokoiło. "Zaczynamy widzieć, że paniczne kupowanie się uspokaja i jest więcej rodzajów paliwa na większej liczbie stacji" - powiedział dziennikarzom.

Wielka Brytania: Kierowcy tankują paliwo do butelek

Wezwał też, by nie przywozić butelek po wodzie na stacje benzynowe, co jest zarówno niebezpieczne, jak i nie pomaga w rozwiązaniu kryzysu. To wezwanie jest efektem zamieszczonych w mediach zdjęć, na których niektórzy kierowcy tankują paliwo nie tylko do samochodów, ale też do prowizorycznych kanistrów.

Tymczasem cena benzyny w Wielkiej Brytanii wzrosła od najwyższego poziomu od ośmiu lat. Jak przekazała we wtorek firma RAC, która świadczy pomoc drogową i inne usługi dla kierowców, średnia cena litra benzyny bezołowiowej w Wielkiej Brytanii wynosiła w niedzielę 136,59 pensów i była najwyższa od września 2013 r.

Wielka Brytania - rząd szuka kierowców cystern

W odpowiedzi na kryzys paliwowy brytyjski rząd ogłosił, że przyzna do 5 tys. czasowych, trzymiesięcznych wiz dla kierowców cystern oraz kierowców zaopatrzenia, aby uniknąć braku towarów przed świętami Bożego Narodzenia. Jednak cytowani przez brytyjskie media kierowcy z krajów Unii Europejskiej wskazują, że ta oferta jest mało atrakcyjna, bo trzy miesiące to zbyt krótki czas, by było to opłacalne. To zresztą i tak byłoby tylko doraźne rozwiązanie, bo szacuje się, że w Wielkiej Brytanii brakuje obecnie ok. 100 tys. kierowców w transporcie towarowym.