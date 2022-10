Hillwood Częstochowa-Miasto to nowoczesne centrum magazynowe, które powstaje bezpośrednio przy drodze krajowej nr 91 (będącej częścią trasy A1 / E75), biegnącej z północy na południe Europy. Docelowo Centrum będzie składało się z dwóch hal o łącznej powierzchni ponad 61 tys. mkw., a pierwszy budynek, którego budowa właśnie ruszyła, dostarczy na rynek prawie 43 tys. mkw. Generalnym wykonawcą projektu jest firma Rex-Bud Budownictwo.

CZYTAJ TAKŻE: Hillwood Polska znalazł najemcę magazynu pod Bydgoszczą. To Zalando

To już kolejny projekt Hillwood w okolicach Częstochowy, która zapewniając firmom doskonałą bazę do przewozu towarów na rynki krajowe i zagraniczne, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem najemców. Ogromnym atutem naszej nowej inwestycji jest lokalizacja w samym mieście oraz dostęp do pracowników, co z pewnością będzie dużym wsparciem dla realizacji celów biznesowych firm prowadzących działalność magazynową i logistyczną w tym obiekcie

– mówi Hubert Michalak, Prezes Zarządu Hillwood Polska.