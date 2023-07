Panattoni, najaktywniejszy deweloper nieruchomości przemysłowych na świecie, dostarczył w Zielonej Górze już blisko 170 000 m kw. powierzchni przemysłowej w ramach trzech parków. W jednym z projektów w stolicy województwa lubuskiego nowoczesną przestrzeń wynajęła ECE Logistics. Firma z nowego obiektu będzie prowadzić operacje dla klientów z branży e-commerce i obsługiwać rynki środkowej i zachodniej Europy. Najemcę reprezentowała agencja doradcza BNP Paribas Real Estate.

Polska Zachodnia dzięki bliskości niemieckiej granicy rozwija się błyskawicznie

Poza rynkami tzw. Wielkiej Piątki to właśnie w województwach zachodniopomorskim i lubuskim Panattoni dostarczyło najwięcej powierzchni, na koniec I kw. 2023 r. odpowiednio: 782 000 m kw. oraz 621 000 m kw. Jednym z motorów napędowych regionu jest międzynarodowy e-commerce, dla którego zachodnia część kraju pełni rolę hubu. Z atutów lokalizacji korzystać będzie ECE Logistics, która wynajęła powierzchnię 11 800 m kw. w ramach Panattoni Park Zielona Góra III. Firma transportowa z nowego obiektu prowadzić będzie procesy dla klientów branży e-commerce i obsłuży takie rynki, jak Niemcy i Francja na zachodzie czy Czechy na południu.

Docelowo nowy budynek będzie największym magazynem w portfolio ECE Logistics, co pozwoli na znaczne poszerzenie bazy klientów oraz kompleksowe wsparcie partnerów biznesowych w ekspansji na nowe rynki. Powierzchnia w Panattoni Park Zielona Góra III pozwoli na obsługę zarówno drobnych jak i wielkogabarytowych produktów w ramach usługi Logistyka XXL. Przy wyborze nowego obiektu kierowaliśmy się też wysokim standardem zrównoważonych rozwiązań, co pozwoli nam i naszym klientom na realizację celów w tym zakresie – mówi Maciej Korlak, Dyrektor Zarządający w ECE Logistics.

- „Dwa pierwsze parki Panattoni w Zielonej Górze zostały już w całości skomercjalizowane, a doskonałą lokalizację w stolicy błyskawicznie rozwijającego się regionu wybierają wiodące firmy z branży logistycznej. Cieszymy się, że do tego grona dołącza ECE Logistics wspierając rozwój naszego trzeciego projektu w tej lokalizacji. To nasza pierwsza wspólna realizacja, jednak wierzymy, że dobra współpraca napędzi kolejne, szczególnie, że firma chce rozwijać swoje usługi dla e-commerce, a my w realizacjach dla tego sektora jesteśmy europejskim liderem” – mówi Dorota Jagodzińska, Managing Director w Panattoni.

Potencjał logistyczny województwa lubuskiego

Popularność powierzchni przemysłowych w Zielonej Górze napędza zarówno dostęp do wykwalifikowanych pracowników jak i doskonała lokalizacja gwarantująca sprawną dystrybucję w Polsce, czy w kierunku południowej i zachodniej Europy. Bliskość autostrady A2 pozwala na sprawne połączenie z najważniejszymi ośrodkami w tej części Europy, jak Warszawa, Poznań, Łódź czy Berlin. W okolicy przebiega również droga S3 łącząca Pomorze Zachodnie z południową granicą kraju.

Panattoni Park Zielona Góra III przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent. Deweloper m.in. zadba o redukcję emisji CO2 przez podwyższoną izolacyjność ścian i dachu, zrealizuje nasadzenia łąk kwietnych czy dostarczy domki dla bezkręgowców, owadów i ptaków. Ponadto pracownicy skorzystają m.in. z infrastruktry dla rowerzystów czy stacji ładowania samochodów elektrycznych.