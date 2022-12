Stabilny poziom cen paliw powinien utrzymać się w kolejnych tygodniach. Z uwagi na sytuację na rynku paliw mało prawdopodobny jest wzrost średniego poziomu cen na stacjach w związku ze wzrostem VAT z 8 proc. do 23 proc. od 1 stycznia – ocenił w czwartkowym komentarzu ekspert firmy Reflex Rafał Zywert.

Wzrost cen paliw mało prawdopodobny mimo powrotu wyższej stawki VAT /fot. Unsplash

Minimalny spadek cen paliw

W czwartek średnia ogólnopolska cena benzyny Pb95 wyniosła 6,53 zł za litr, a diesla 7,64 zł/l, co oznacza spadek o 1 gr w skali tygodnia - przekazał ekspert firmy Reflex. Zywert dodał, że cena na rynku autogazu również spadła o 1 gr, do 2,95 zł/litr.

W opinii analityka stabilny poziom cen powinien utrzymać się w kolejnych tygodniach. Zywert jako mało prawdopodobny ocenił wzrost średniego poziomu cen paliw na stacjach od nowego roku związany ze wzrostem VAT z 8 proc. do 23 proc. Zdaniem eksperta wynika to z obecnej sytuacji na międzynarodowym i krajowym rynku paliw.

W pierwszych trzech tygodniach grudnia średni poziom cen benzyn na europejskim rynku ARA (Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia - PAP) ukształtował się na poziomie 3552 PLN/t, natomiast diesla 4027 PLN/t - były to najniższe poziomy odpowiednio od stycznia i lutego tego roku - przekazał.

Rafał Zywert zwrócił uwagę, że ceny lutowej serii kontraktów na ropę Brent wyceniane były w czwartek na poziomie około 84 dolarów za baryłkę, co oznacza wzrost w skali tygodnia o niecałe 5 dol. na baryłce.

"Ceny rosyjskiej ropy Urals Fob Rotterdam to obecnie 45 dolarów/baryłkę, natomiast ex-Primorsk - 42 dol./baryłkę" - dodał ekspert.

USA staną się eksporterem ropy naftowej?

Wskazał, że Rosja jest bliska wypracowania odpowiedzi na wprowadzony przez kraje UE/G7 górny pułap cenowy na zakup ropy rosyjskiej. Wcześniej rosyjska prasa informowała, że do lipca 2023 Rosja ma nie sprzedawać ropy naftowej do krajów akceptujących mechanizm górnego pułapu cenowego - przypomniał.

Jak dodał Zywert, zgodnie z danymi EIA zapasy ropy naftowej spadły w USA w skali tygodnia o 5,9 mln baryłek do 418,2 mln baryłek, co jest poziomem niższym o 7 proc. dla średniej z pięciu ostatnich lat dla tej pory roku. Rezerwy benzyny wzrosły o 2,5 mln baryłek, a zapas olejów zmniejszył się o 0,2 mln baryłek. W skali roku import ropy naftowej do USA spadł blisko o połowę.

"USA są na dobrej drodze do zmiany statusu z importera netto ropy naftowej na eksportera" - ocenił analityk.