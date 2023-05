Dodał, że decyzja o zaniechaniu poboru opłat na autostradach państwowych oznacza, że "będziemy dążyć do demontażu punktów poboru opłat, czyli popularnych, choć nielubianych +bramek+".

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński, podsumowując konwencję "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" zapowiedział zniesienie opłat za przejazd aut osobowych autostradami.

Jest kwestia, trochę mniejszej wagi, ale dla bardzo wielu ludzi dolegliwa, dla właścicieli samochodów, którzy jeżdżą po autostradach i drogach szybkiego ruchu. Jeżeli chodzi o opłaty państwowe to, jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy

- powiedział lider PiS.