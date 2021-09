Co się kryje pod brandem sieci handlowych? Sprawdź, kto produkuje dla Lidla, Biedronki i Auchana?

Ostatni rok i pandemia bardzo mocno zmieniły nawyki konsumentów. Oprócz tego, że ostro wystrzeliła w górę sprzedaż żywności świeżej pakowanej i mrożonek (jako bazy do przyrządzania posiłków w domu), to jeszcze widać bardzo wysoki wzrost sprzedaży towarów produkowanych pod markami własnymi dużych sieci handlowych.

I taki trend będzie się prawdopodobnie utrzymywał do końca pandemicznego kryzysu – oceniają eksperci.

Dlaczego?

Analizę przeprowadził amerykański odpowiednik Portalu Spożywczego - Store Brands zajmujący się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem handlu i przemysłu spożywczego w Stanach Zjednoczonych i na świecie. ‘W 2020 roku marki własne były w odwrocie, tymczasem ostatnie dziewięć miesięcy to aż 15 procentowy wzrost ich sprzedaży’ – mówi jeden z cytowanych przez portal ekspertów. I tendencja ta się wciąż utrzymuje. Skąd takie silne wzrosty? Prawdopodobnie czynniki są dwa: po pierwsze niepewność, co do przyszłości (także finansowej), a co się z tym wiąże - przerzucenie się konsumentów z droższej, na tańszą (co nie oznacza gorszą) żywność. Po drugie – większa uważność konsumentów – Klienci marketów prawdopodobnie zaczęli uważniej czytać opisy na opakowaniach i okazało się, że tzw. marki własne to bardzo dobre i jakościowe produkty.

Marka własna, co to?

To nazwa opisująca szereg produktów lub usług wykonanych przez zewnętrznych producentów i dostawców na zlecenie konkretnej sieci handlowej. Mimo, iż producentów jest wielu, to finalny produkt sprzedawany jest pod jednym, konkretnym logo. W Polsce marką własną sieci Auchan jest Czerwony Ptak, Biedronki – Kraina Wędlin, Swojska Chata czy Marinero, a Lidla: Pikok, Pilos, Bluedino. Zasadą jest, że produkty pod logiem marek własnych są zauważalnie tańsze, niż ich odpowiedniki sygnowane logo producenta.

Taniej, znaczy gorzej?

Kiedyś tak. Rzeczywiście, na początku ‘przygody’ z markami własnymi polskie sieci postawiły wyłącznie na niską cenę, nie troszcząc się o jakość i skład produktów. Obecnie, przy znacznym wzroście świadomości Konsumentów, takie zabiegi już nie przejdą. Klienci bowiem zaczęli zwracać baczną uwagę na skład i pochodzenie produktów, użyte w nich dodatki, konserwanty, aspekty etyczne produkcji oraz zagadnienia fair trade i ekologii. Ich przykładem - także sieci handlowe zmodyfikowały swoje podejście do tych kwestii. Obecnie produkty sygnowane markami własnymi, to bardzo dobre jakościowo wyroby, produkowane najczęściej przez firmy uznane za jedne z lepszych na rynku.

Taniej, czyli o niebo lepiej!

Obecnie doszło do sytuacji, w której produkty oferowane pod markami własnymi np. w Biedronce mają znacznie niższą cenę i dużo lepszy skład, od tych, sygnowanych oryginalnym logiem producenta! Przykład? Np. mielonka tyrolską czy kiełbasa podwawelska Sokołowa sygnowana logiem producenta vs ta z private label Kraina Wędlin. Prawdopodobnie właśnie dla tego tak szybko rośnie ostatnio sprzedaż produktów spożywczych marek własnych – Klienci zorientowali się wreszcie, że produkty oferowane w ich ramach nie mają już nic wspólnego z tym, z czym kojarzone były od początku, czyli niską jakością. Sprzedawcy zresztą po okresie wiary w to, że ciągnąca się za markami własnymi fatalna opinia, jakoś zmieni się sama, trochę swojemu szczęściu dopomogli. Oprócz przede wszystkim zmiany podejścia do jakości zamawianych produktów, zaczęli wyraźnie i głośno informować Klientów o tym, że są to wyroby wysoko jakościowe, z doskonałym składem, a nawet że są to wyroby z tzw. lepszej półki.

Jakościowo, czyli jak?

Oczywiście najlepiej, jak to możliwe. I za rozsądną cenę. Przeanalizujmy to na przykładzie innej sieci – Auchan i jej marki Czerwony Ptak. W 2019 roku sieć zaczęła ‘czyścić etykiety’, czyli dobierać firmy produkujące dla niej pod jej store brandem pod kątem maksymalnej ekologii produkcji i używania jak najmniejszej ilości polepszaczy, wypełniaczy i konserwantów. Jak wyjaśniali przedstawiciele firmy – chodziło o danie Klientom więcej jakości, zdrowia i lokalnego podejścia. Idealnym przykładem takiej właśnie współpracy są produkowane pod marką Czerwony Ptak mięsa i wędliny ZPM Karol - lokalnego producenta z Lubelszczyzny. Firma zlokalizowana jest w szczególnie czystym miejscu – nieopodal rzeki Bug, w sąsiedztwie wielu obszarów objętych ochroną przyrody w ramach programu Natura 2000, inwestuje w proekologiczne rozwiązania produkcyjne, dba o środowisko naturalne oraz wspiera rozwój okolicznych terenów. Jej produkty, to wysokojakościowe wędliny kiełbasy i mięsa, otrzymujące liczne nagrody w konkursach. Firma bardzo skupia się nie tylko na jakości przetwarzanego mięsa, ale również na dobrostanie zwierząt, z których to mięso pochodzi. Co więcej – w eko podejściu do produkcji skupia się nie tylko na wyrobie gotowym. Wprowadza bowiem aktualnie nowe, nadające się do recyklingu, opakowania. To one właśnie oferowane są Klientom Auchan pod marką Czerwony Ptak.

Marka własna – zdecydowanie tak!

Jak widać – nie ma się czego bać. Po fatalnym starcie, marki własne wyszły na prostą i mogą bez problemu konkurować nawet z produktami z wyższych półek. Oczywiście nie wszystkie. Wystarczy jednak uważnie czytać etykiety. I dzięki temu oszczędzać i zdrowie, i pieniądze.