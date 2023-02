Zdrowy tryb życia i odpowiednia dieta stają się coraz ważniejszymi elementami w życiu wielu Polek i Polaków, a początek roku sprzyja zmianom dotychczasowych nawyków żywieniowych na lepsze. Z pomocą przychodzi duży wybór pożywnych wędlin drobiowych, które znajdziemy w ofercie Duda Nasze Polskie i Cedrob z Kurnej Półki.

Świadomość w zakresie składu kupowanej w Polsce żywności rośnie z roku na rok, polscy konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na skład i pochodzenie produktów, wybierając przy tym zdrową i naturalną żywność z tzw. „krótką etykietą”. Odpowiedzią na te potrzeby jest jakościowa linia wędlin Cedrob z Kurnej Półki.

- Polacy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że o jakości życia i zdrowiu mogą decydować codzienne wybory zakupowe. Jako producent wędlin Duda i Cedrob stawiamy na mięso z kurczaka, „tłumacząc” tradycyjną gamę produktów wieprzowych na język drobiowy– mówi Marietta Stefaniak, Członek Zarządu Zakładów Mięsnych Silesia.

Jak dodaje, Silesia, jako część koncernu Cedrob, czołowego polskiego producenta drobiu, gwarantuje dobrą jakość surowca, pozyskiwanego według strategii „od ziarna do stołu”.

- Jako producent polskiego drobiu konsekwentnie przekonujemy Polaków do tego, żeby wybierali drobiowe alternatywy także dla znanych produktów, w przypadku których do tej pory dominowała chociażby wieprzowina. Ta alternatywa cieszy się coraz większym zainteresowaniem konsumentów, szukających produktów o niższej kaloryczności i niższej zawartości tłuszczu– mówi Marietta Stefaniak, Członek Zarządu Zakładów Mięsnych Silesia.

Już teraz wędliny drobiowe z łatwością znajdujemy w produktach Duda Nasze Polskie, są to m.in. filet pieczony z kurczaka w plastrze, frankfurterki drobiowe czy produkty dostępne w ladzie tradycyjnej, jak choćby kurczak w galarecie. Coraz większą popularnością cieszą się produkty Cedrob z Kurnej Półki - to produkty premium, które wyróżnia czysta etykieta i krótki skład. Są to niskokaloryczne, lekkostrawne wędliny, bogate w białko i witaminy z grupy B - ich wybór stanowi doskonały początek do wprowadzenia zmian w naszym codziennym jadłospisie i poprawie jego jakości. Linię jakościowych wędlin drobiowych z oferty Cedrob z Kurnej półki rozszerzają chociażby kiełbaski drobiowe Cedrob z Kurnej Półki - jedyny tego typu produkt w Polsce o prostym składzie i „czystej etykiecie”. Krótkie kiełbaski bez osłonki to świetna propozycja także dla dzieci, a jedna kiełbaska to tylko około 30 kcal. Kiełbaski dostępne są w opakowaniu typu duopack, które zapewnia dłuższą świeżość produktu.