Aktualne trendy rynkowe, etyczne i zdrowotne przyczyniają się do intensyfikacji prac producentów związanymi ze znajdywaniem rozwiązań zamienników produktów zwierzęcych. Wielu konsumentów chce zastąpić produkty mięsne w niektórych swoich posiłkach lub całkowicie przejść na dietę wegetariańską lub wegańską.

GEA-CookStar z systemem Super Heat Smoke

Nie dziwi nas już fakt, że możemy znaleźć na półkach sklepowych zamienniki mięsa od znanych i uznanych marek kojarzących się głównie z produkcją zwierzęcą. W jaki sposób producenci żywności mogą wejść w ten segment i wykorzystać możliwości jakie dają nowe rynki? Na tym dynamicznie rozwijającym się rynku New Food GEA ma wyjątkową pozycję. Posiadając wieloletnie doświadczenie w projektowaniu maszyn i produktów technolodzy oraz inżynierowie GEA wiedzą jak niezawodnie i konsekwentnie sprostać temu wyzwaniu. Dlatego New Food jest jednym ze kluczowych punktów rozwoju firmy i wzmacnia misję rozwoju GEA 26 na kolejne 4 lata.

Roślinny veggie burger / fot. GEA

Perspektywy dla rozwoju oraz wielkość rynku

Według dostępnych obecnie danych rynek roślinnych alternatyw mięsa wart jest 12 mld dolarów. Szacuje się, że do 2025 roku wartość ta ma wzrosnąć do niemal 28 mld dolarów. Obserwatorzy przewidują, że do 2035 roku rynek roślinnych alternatyw produktów zwierzęcych ma stanowić około 11% światowego rynku białka. W Polsce notuje się dynamiczny rozwój roślinnych zamienników mięsa, gdzie jego wartość przekroczyła obecnie 600 mln złotych. Jest to wzrost 168% r/r. Dla wielu producentów jest możliwość dywersyfikacji swojego portfela produktowego oraz spełnienie oczekiwań klientów będących na dietach bezmięsnych.

Nie tylko weganie i wegetarianie decydują się na dietę bezmięsną. Według badania przeprowadzonego przez Ibris już 57,8% Polaków deklaruje ograniczenie spożycia mięsa. Główną motywacją według badanych są m.in. względy zdrowotne, lepsze samopoczucie oraz ograniczenie cierpienia zwierząt.

Jak przetwórcy żywności mogą zyskać na rosnącym popycie na substytuty mięsa i żywność wegetariańską? W pierwszej kolejności trzeba zadbać o właściwego partnera technologicznego. GEA w konsultacji z klientami opracowuje koncepcje produktowe, a następnie samodzielnie lub we współpracy rozwija je, aby finalnie stworzyć na ich podstawie różne zamienniki mięsa oraz produkty warzywne na bazie surowców w postaci białka roślinnego. Jako jeden z wiodących dostawców rozwiązań w zakresie przetwarzania i pakowania żywności, jest w stanie dostarczyć kompletne portfolio technologii. GEA oferuje znacznie więcej niż zaawansowane technologicznie maszyny. Jest strategicznym partnerem dla przemysłu spożywczego i wraz z klientem tworzy zintegrowane rozwiązania procesowe.

Roślinny nuggets / fot. GEA

GEA Food Solutions- pomaga klientom odnieść sukces na rosnącym rynku

Portfolio GEA obejmuje przygotowanie surowca (rozdrabnianie, mieszanie, cięcie, emulgowanie), formowanie, panierowanie, obróbkę termiczną (gotowanie, gotowanie na parze, smażenie, pieczenie), zamrażanie i schładzanie oraz pakowanie. Cały proces można zautomatyzować maksymalizując przy tym wydajność oraz zyski. Produkcja zamienników mięsa jest bardzo zbliżona do standardowej produkcji, dzięki czemu zakłady mięsne są w stanie łatwo rozwijać asortyment mięsnych alternatyw.

Testy przed wprowadzeniem produktu wykonać można w Centrum Technologii Żywności GEA zlokalizowanym w Bakel w Holandii. Ta ważna opcja eliminuje wiele zagrożeń, z jakimi musieliby się zmierzyć producenci, gdy zwiększyliby swoją produkcję. W rezultacie szybciej wprowadzają swój produkt na rynek i unikają późniejszych kosztownych zmian lub przerw w planowanym procesie produkcyjnym.

GEA Convenience Line- nadanie produktom wyjątkowego smaku dzięki CookStar

Dzięki liniom do produkcji gotowej, wygodnej żywności producent jest w stanie nadać niepowtarzalny, wędzony smak zamiennikom mięsa bez dodawania aromatu dymu wędzarniczego. Możliwe jest to dzięki liniowemu wędzeniu GEA SuperHeatSmoke w piecu spiralnym CookStar. Opatentowana technologia wędzenia liniowego polega na zadymianiu naturalnym dymem wędzarniczym w temperaturze powyżej 100oC z dużym przepływem powietrza. Produkt jest zdrowszy, proces opatrzony jest oznaczeniem „czystej etykiety” oraz jest zdecydowanie bardziej wydajny. Konsumenci obecnie szukają alternatyw mięsa smakiem jak najbardziej przypominającym produkty mięsne i jest to rozwiązanie pozwalające przybliżyć się do potrzeb klienta.

Poniżej historia klienta w branży zamienników mięsa. Holenderska firma Vivera, specjalizująca się w produkcji żywności wegańskiej i wegetariańskiej, współpracuje z GEA od czasu powstania w 1990 roku. Takie partnerstwo pomogło jej rozwinąć wiodącą gamę produktów i osiągnąć sukces. Jest to wyraźny przykład, w jaki sposób prawdziwe partnerstwo pomiędzy dostawcą a producentem może przynieść obustronne korzyści.