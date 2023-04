Mięso

GEA prezentuje doskonałość inżynierską na targach Interpack 2023

Autor: Artykuł promocyjny GEA Food Solutions

Data: 24-04-2023, 08:33

Interpack w Düsseldorfie to wiodące na świecie targi technologii pakowania. Jest to okazja do międzynarodowej wymiany wiedzy w sektorze spożywczym. Od 4 do 10 maja GEA zaprezentuje w hali 3 na stoisku E46-E54 szeroką gamę nowoczesnych rozwiązań, podzieli się najnowszą wiedzą w zakresie pakowania mięsa, zamienników mięsa, serów, wyrobów piekarniczych oraz cukrowniczych.