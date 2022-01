Indyk Mazowsze Sp. z o.o. na sprzedaż!

Syndyk Masy upadłości Indyk Mazowsze Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tchórzowej, informuje o zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa w całości.

Data: 26-01-2022, 08:21

Indyk Mazowsze Sp. z o.o. gotowy do sprzedaży przez syndyka!

Profil działalności – co to za branża?

Indyk Mazowsze Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo ściśle związane z rynkiem drobiarskim. Branża działalności została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (1013Z). Przedsiębiorstwo powstało w 2013 roku w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Indyk Mazowsze Sp. z o.o. wyróżnia się w szczególności przystosowaniem do uboju zarówno indyka, jak i kury, co znacznie poszerza obszar działalności i pozwala na zdobycie lepszej pozycji konkurencyjnej w rynku. Wyjątkowość zakładu podkreśla zatem jego interdyscyplinarność oraz fakt znacznego wsparcia na rzecz lokalnego rynku pracy, gdyż Indyk Mazowsze Sp. z o.o. jest jednocześnie największym pracodawcą w okolicy.

Szczegóły przedmiotu sprzedaży – co zawiera oferta?

Przedmiot sprzedaży stanowi przedsiębiorstwo Indyk Mazowsze Sp. z o.o. w całości. W rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, a więc zespół materialnych i niematerialnych składników majątku wykorzystywanych w realizacji działań gospodarczych, w szczególności:

Nieruchomość zlokalizowana w Tchórzowej 2, 07-106 Miedzna (województwo mazowieckie, powiat węgrowski), nr działki 213/1, 213/2;

Wierzytelności należące do składników masy upadłości, które zostały wymienione w ogłoszeniu o sprzedaży;

Ruchomości, w skład których wchodzą maszyny i urządzenia należące do składników masy upadłości;

Znak towarowy.

Oszacowania wartości przedsiębiorstwa Indyk Mazowsze Sp. z o.o. dokonano na podstawie dokumentacji określającej składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład masy upadłości. Należy do nich spis majątku oraz spis należności sporządzone w postępowaniu upadłościowym, a także dokumenty księgowe, prawne, techniczne i inne dotyczące działalności, będące w posiadaniu syndyka.

Opis oszacowania oraz operat szacunkowy wartości przedsiębiorstwa Indyk Mazowsze Sp. z o.o. są dostępne do wglądu w kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Paweł Choina (ul. Struga 19, 21-040 Świdnik) oraz w serwisie syndyka.

W portalu sprzedażowym syndyka ukazało się ogłoszenie o sprzedaży przedsiębiorstwa Indyk Mazowsze Sp. z .o.o. w formie przetargu. Opublikowany został także film prezentujący nieruchomość.

Jak to się stało? – główne przyczyny upadłości i tendencje rynkowe

W konsekwencji wybuchu pandemii polski rynek drobiarski znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji z powodu spadku popytu na drób za granicą. Jednocześnie odnotowano także znaczny spadek cen. Jako że branża drobiarska w dużej części uzależniona jest od eksportu, nastąpiła nadpodaż na rynku krajowym. Stan ten miał swoje odzwierciedlenie w kolejnym spadku cen.

Sytuacja ta okazała się wówczas niekorzystna między innymi dla przedsiębiorstwa Indyk Mazowsze Sp. z o.o. Kłopoty pogłębiły ponadto problemy właścicielskie, które w rezultacie doprowadziły do upadłości.

Po wielu próbach pokonania niebezpiecznych trendów rynkowych i problemów wywołanych także niewłaściwym zarządzaniem sąd upadłościowy oddalił wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W konsekwencji czego uwzględniony została wniosek o ogłoszenie upadłości. Po ogłoszeniu upadłości w lipcu 2020 r. Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w związku z czym syndyk sprzedaje przedsiębiorstwo w całości.

Dlaczego warto? – pozytywne strony inwestycji w Indyk Mazowsze Sp. z o.o.

Obecnie koniunktura dynamicznie się poprawia. Popyt stale wzrasta podobnie jak ceny, które w przypadku polskiego rynku drobiarskiego są konkurencyjne w stosunku do jakości wyrobów. Co więcej, zminimalizowane zostały restrykcje administracyjne ze strony sektora HoReCa, który ponownie stanowi jeden z głównych odbiorców polskich wyrobów drobiarskich. W związku z powyższym istnieje wiele przesłanek sprzyjających ożywieniu branży drobiarskiej.

W skład przedsiębiorstwa Indyk Mazowsze Sp. z o.o. wchodzi zorganizowany i w pełni wyposażony zakład uboju drobiu, dostosowane do charakteru działalności nieruchomości, rozpoznawalny znak towarowy oraz należności. Dodatkowym atutem jest fakt, iż jest to zakład interdyscyplinarny, wyposażony w urządzenia dające możliwość rozbioru zarówno indyka, jak i kury.

Jako że spółka powstała w 2013 roku z racji wzrastających rozmiarów produkcji zyskała miano największego pracodawcy w okolicy. Co więcej, jej pozycja była znacząca na rynku drobiarskim, co dodatkowo znacznie ułatwia ponowne uruchomienie działalności.

Podsumowując…

Syndyk masy upadłości Indyk Mazowsze Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tchórzowej, organizuje przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Indyk Mazowsze Sp. z o.o. w całości.

Biegły sądowy na zlecenie syndyka dokonał opisu i oszacowania wartości przedsiębiorstwa Indyk Mazowsze Sp. z o.o. Operat szacunkowy dostępny do wglądu w serwisie syndyka bądź w kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Paweł Choina (ul. Struga 19, 21-040 Świdnik).

W serwisie syndyka ukazało się ogłoszenie o sprzedaży przedsiębiorstwa Indyk Mazowsze Sp. z o.o.. Opublikowany został także film prezentujący nieruchomość

Jak dokonać zakupu? – informacje o planowanym przetargu na sprzedaż Indyk Mazowsze Sp. z o.o.

Oferty należy składać do 18.03.2022 roku w biurze podawczym Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, bądź w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych tut. Sądu. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium. Posiedzenie w przedmiocie otwarcia ofert odbędzie się 23.03.2022 roku. Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu dostępne są w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej syndyka.

Przed przystąpieniem do przetargu warto zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedsiębiorstwa Indyk Mazowsze Sp. z o.o. dostępną w serwisie syndyka lub w kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Paweł Choina (ul. Struga 19, 21-040 Świdnik).

Osoby zainteresowane zakupem przedsiębiorstwa Indyk Mazowsze Sp. Z o.o. proszone są o śledzenie informacji na stronie www.wEgzekucji.pl i dostosowanie formalne składanych ofert do wytycznych.