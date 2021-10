Innowacyjne opakowania pomagają branży mięsnej wypełniać założenia GOZ

Produkty mięsne, ze względu na swój skład chemiczny, zaliczane są do surowców nietrwałych. Taka charakterystyka wymaga stosowania do pakowania mięs opakowań spełniających najwyższe standardy jakościowe. Opakowanie musi więc nie tylko zapewniać bezpieczeństwo, powinno być także wykonane w sposób uwzględniający założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Już dziś, stojącym przed branżą mięsną wyzwaniom związanym z pakowaniem żywności w duchu ekologii, pozwalają sprostać innowacyjne opakowania od KGL.

Opakowaniowe wyzwania branży mięsnej

Opakowania dedykowane do produktów mięsnych muszą spełniać rygorystyczne standardy jakościowe, aby mogły zapewnić bezpieczeństwo zapakowanej w nie żywności. Oznacza to, że powinny chronić swoją zawartość przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, a także zapobiegać odkształceniom mechanicznym zapakowanego w nie wyrobu zarówno w trakcie transportu, jak i podczas magazynowania w niskich temperaturach. Zadaniem opakowań jest również przedłużenie okresu przydatności do spożycia mięsa i jego przetworów. Jest to możliwe dzięki utrzymaniu stworzonego podczas procesu pakowania specyficznego „klimatu” wewnątrz opakowania oraz zabezpieczeniu jego zawartości przed przedostaniem się do środka drobnoustrojów.

– Opakowania wykorzystywane przez branżę mięsną pełnią także inne funkcje, nie tylko ochronną. Są nośnikiem ważnych informacji dla klienta – tych związanych z opisem danego produktu, ale także marketingowych. W związku z tym, powinny być przyjazne wizualnie, posiadać zdolność do nanoszenia dekoracji (nadruku) i prosty sposób otwarcia – mówi Radosław Ptak, Kierownik Działu Rozwoju w KGL S.A.

Nie należy zapominać, że opakowania do mięs to produkty jednorazowego użytku. Po spełnieniu swojej roli są wyrzucane przez klientów do śmieci. Żeby nie stanowiły dodatkowego obciążenia dla środowiska naturalnego, muszą być tak zaprojektowane i wykonane, aby były zdolne do pełnego recyklingu, a tym samym wpisywały się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

Innowacje odpowiedzią na potrzeby

Wyzwania, jakim muszą sprostać opakowania stosowane w branży mięsnej, są bodźcem dla producentów opakowań do opracowywania coraz to nowszych, innowacyjnych i ekologicznych produktów.

– „Innowacyjność” i „ekologia” to hasła, jakie od lat przyświecają spółce KGL S.A. w codziennej pracy przy produkcji opakowań – podkreśla Radosław Ptak. – Stosując dobre praktyki ekoprojektowania, tworzymy rozwiązania, które można maksymalnie wykorzystać w całym cyklu ich życia. Dzięki temu, już dziś, możemy zaoferować branży mięsnej nowoczesne opakowania dające najwyższą ochronę nie tylko ich zawartości, ale także środowisku naturalnemu.

Wprowadzanie do oferty KGL innowacyjnych opakowań jest efektem działań prowadzonych w Centrum Badawczo-Rozwojowym. To właśnie w tym miejscu opracowywane są nowe materiały (jak np. struktury spienione) i technologie (jak np. nowe formy), które następnie spółka implementuje do produkcji.

Nowoczesne materiały do produkcji opakowań

Aktualnie, w asortymencie KGL S.A. dostępnych jest wiele innowacyjnych opakowań, które skierowane są do branży mięsnej. Praktycznie wszystkie produkty wykonane są z folii rPET, pochodzącej nawet w 100% z recyklatów i nadającej się w 100% do recyklingu. Zastosowany przez spółkę rPET został dopuszczony do kontaktu z żywnością i posiada pozytywną opinię European Food Safety Authority – EFSA-Q-2018-00897. Jest to możliwe dzięki oczyszczeniu, podczas procesu dekontaminacji w wieży SSP producenta, płatków po butelkach PET ze szkodliwych dla ludzi substancji lotnych z tworzyw sztucznych, jakie mogą powstać w procesach recyklingu.

– KGL, mając na uwadze założenia GOZ, jakimi jest wprowadzanie na rynek produktów łatwych do recyklingu, oprócz opakowań z folii rPET opracował także opakowania wykonane z zastosowaniem struktury monoPET – zaznacza Radosław Ptak.

Wykorzystanie jednorodnego materiału umożliwi branży mięsnej dostosowanie się do przepisów mających na celu poszerzenie strumienia odpadów z tworzyw sztucznych (przede wszystkim opakowań), które poddane zostaną recyklingowi. Produkty z monoPET nadają się bowiem w 100% do ponownego przetworzenia, a przy tym są bezpieczne i dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Opatentowany systemem nakładania warstwy kleju na kołnierz

Opakowania monoPET należą do grupy produktów RESPECT by KGL (nazwa używana za zgodą Siropack Italia S.r.l.). Oznacza to, że zastosowano w nich unikalny, opatentowany sposób łączenia folii górnej z kołnierzem opakowania. W ten sposób nie tylko stworzono bezpieczne zamknięcie, ale także wyeliminowano potrzebę użycia standardowej folii bazowej PE, dolaminowanej do folii PET. Innowacyjne łączenie umożliwia obniżenie temperatury zgrzewu i skrócenie czasu zgrzewania, co zapewnia redukcję zużycia energii i wyższą prędkość pakowania, zwiększając wydajność zakładu producenta żywności.

– Opakowanie RESPECT by KGL jest w 100% recyklowalne – mówi Radosław Ptak i wyjaśnia: – Warstwa klejowa podczas procesu recyklingu, na etapie mycia na gorąco, usuwana jest w łatwy sposób. W efekcie, takie opakowanie może być przetworzone na czysty PET.

Opakowanie SEAL+

Kolejnym przykładem opakowania bezpiecznego dla żywności, wykonanego w strukturze monoPET jest SEAL+. Produkt został wytworzony ze specjalnie modyfikowanego poliesteru. Materiał opakowania może pochodzić nawet w 90% z recyklatów, a dzięki udoskonalonej własności zgrzewalnej względem monoPET produkt nadaje się w 100% do ponownego przetworzenia.

Korzyści dla branży mięsnej z zastosowania SEAL+ to przede wszystkim zwiększenie wydajności procesu pakowania i zmniejszenie jego kosztów, wysoka transparentność, możliwość zastosowania w produkcjach „czystych” i ochrona środowiska.

Jeszcze więcej ekologii dzięki spienianiu

Potrzeba dbania o dobry stan środowiska naturalnego, wymusiła wycofanie z obiegu opakowań ze styropianu (EPS). W ich miejsce KGL S.A. proponuje branży mięsnej nowoczesne, poliestrowe opakowania z folii spienionych XPET i XPP o znacznie zredukowanej gęstości w porównaniu do gęstości folii litych (nawet do 50%). Produkty wytworzone są w 100% z recyklatów. Opakowania nadają się w pełni do recyklingu.

– Spienianie realizowane jest na linii do wytłaczania wyposażonej w specjalne urządzenie, w którym następuje efektywne zmieszanie gazu (dwutlenku węgla lub azotu) ze stopionym tworzywem o stosunkowo dużej lepkości – tłumaczy Radosław Ptak. – Finalnie waga opakowania spienionego obniżana jest nawet o 10–15% w porównaniu do tradycyjnego. A to wszystko możliwe jest przy zachowaniu tych samych właściwości mechanicznych.

Opakowania odporne na wysokie temperatury

Z myślą o klientach z branży mięsnej, którzy w swojej działalności wykorzystują opakowania o podniesionej odporności termicznej i chcą brać czynny udział w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym, KGL zaprojektował ekologiczne i wytrzymałe opakowania PET HEAT RESISTANT i CPET. Do wykonania produktów stosuje się folie monoPET. Dostępne są także opakowania wykonane z oczyszczonych w procesie dekontaminacji płatków PET (do 90% zawartości). Każdy rodzaj może podlegać pełnemu recyklingowi.

Korzyścią dla branży mięsnej z zastosowania opakowania PET HEAT RESISTANT jest rezygnacja z opakowań PS, w zależności od procesu produkcyjnego. Produkty te dodatkowo charakteryzuje podniesiona odporność termiczna do 85°C i wysoka transparentność. Wykorzystanie opakowań CPET wiąże się natomiast z rezygnacją ze stosowania opakowań z PP. Opakowania CPET o podniesionej odporności termicznej do 200°C można podgrzewać w mikrofalach oraz piekarnikach. Tym samym nadają się zarówno do dań gotowych, jak i dla surowych produktów.