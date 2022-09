Obecnie większość producentów zmagając się z niepewnościami na rynku, brakami kadrowymi, przerwami w dostawach oraz ciągle rosnącymi kosztami surowców i energii – staje przed nowymi, często trudnymi decyzjami oraz wyborami, które będą miały realny wpływ na dalsze powodzenie i konkurencyjność ich działalności. Co zrobić kiedy niemal wszystko drożeje i należałoby minimalizować wydatki a zwiększać zyski? Brzmi znajomo? Zdecydowanie tak! Jednak jak to zrobić? Gdzie szukać oszczędności? Co w sytuacji kiedy kolejny raz należy przeszkolić nowego pracownika z obsługi urządzenia, zaś poziom skomplikowania obsługi sprawia, że jest to znowu bardzo kosztowne i czasochłonne? Tylko czy aby na pewno tak właśnie musi być? Czy jest szansa aby skutecznie nauczyć obsługi wyspecjalizowanych urządzeń? Czy są w ogóle specjalistyczne urządzenia, które można w prosty sposób użytkować? Czy można połączyć w jednym urządzeniu wymagające rozwiązania poprawiające efektywność procesów pakowania z prostotą jego obsługi?

Od ponad 70 lat tj. początków założenia GEA bliska współpraca oraz właściwe zrozumienie oczekiwań klienta, zawsze było podstawą budowania wzajemnego zaufania. Inżynierowie GEA przystępując do projektowania urządzeń, przyglądają się przede wszystkim każdemu rozwiązaniu z perspektywy przyszłego użytkownika. Rozumieją jak jest to ważne przy późniejszym użytkowaniu. Mając świadomość, że to właśnie odbiorcy urządzeń są najlepszym recenzentem określonych rozwiązań – przez lata dostosowywali urządzenia w taki sposób, aby spełniały oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Jest to możliwe dzięki ciągłej, wnikliwej pracy i analizie otrzymywanych sugestii, cennych spostrzeżeń konsultowanych ze specjalistami GEA ds. produktu i inżynierów dbających o właściwe zaprojektowanie najmniejszych detali. Poprzez zbieranie opinii z całego globu z różnych obszarów branży pakowania – GEA posiada możliwości szerszego spojrzenia stawianym coraz to nowszym oczekiwaniom. Dzięki partnerskiej współpracy, GEA dziś w standardzie może oferować rozwiązania usprawniające pracę i przynoszące realne korzyści ich użytkownikom.

Maszyna rolowa GEA PowerPak PLUS- mniejszy odpad opakowaniowy nawet o 75%

W odpowiedzi na potrzeby klientów powstała maszyna GEA PowerPak PLUS, która jest kolejnym etapem w rozwoju maszyn pakujących GEA PowerPak. Oznacza to w szczególności poprawę jakości opakowań, zmniejszenie zużycia folii oraz prostą i szybką obsługę. Zastosowano w niej szereg innowacji, które pozwalają zwiększać zyski poprzez optymalizacje procesu pakowania. Efekt ten osiągnięto dzięki zastosowaniu rozwiązań pozwalających znacząco obniżyć koszty wytworzenia opakowania.

Pionierską metodą jest zastosowanie nowego układu napinania folii, zapewniającego kontrolowane oraz bezpieczne jej odwijanie. Zoptymalizowano ilość rolek prowadzących oraz wprowadzano podwójne podparcie ramienia rolki folii. Dodatkowo w nowym systemie górna oraz dolna rolka folii prowadzone i pozycjonowane są automatycznie przez co obie dopasowywane są dokładnie do siebie bez ingerencji operatora. Powyższe rozwiązania prowadzą do oszczędności materiałów nawet o 75%. Dodatkowym atutem jest zmniejszenie napięcia folii co prowadzi do m.in. poprawy jakości zgrzewu, możliwości stosowania cieńszych folii oraz skracając trzykrotnie czas wymiany folii.

Rzadsze przestoje to więcej czasu na produkcję

GEA PowerChange to przyjazny dla operatora system, który umożliwia wymianę zestawu matryc zarówno górnej, jak i dolnej części stacji formowania i zgrzewania bez użycia dodatkowych narzędzi. Czas zmiany formatu skrócony jest o 45-50%. Rozwiązanie to pozwala na dostęp do wszystkich części zestawu formowania i zgrzewania, ułatwiając jego czyszczenie, pogłębienie, wymianę. Ważnym elementem poprawy wydajności, higieny i bezpieczeństwa są przezroczyste przesuwane osłony zamiast tradycyjnych pokryw, dzięki czemu operator widzi pracę maszyny skracając tym samym czas reakcji. Wszystkie te elementy składają się na obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO).

Pionowe maszyny pakujące GEA SmartPacker - czyli zrównoważony rozwój pakowania

Pakując produkt konieczna jest pewność posiadania niezawodnej oraz uniwersalnej maszyny. W maju tego roku GEA zaprezentowała nowy system zgrzewania, który zastępuje popularne systemy zmienno- i stałocieplne. GEA Smart Sealing system wykorzystuje specjalne elementy grzewcze w obszarze zgrzewania eliminując potrzebę wymiany wcześniej używanych taśm teflonowych. Zaletami tego systemu są m.in.: zwiększona wydajność, skrócenie czasu przestojów, zwiększenie rentowności linii oraz poprawa jakości opakowań. System przeznaczony jest szczególnie do pracy z mono materiałami. Każdy element grzewczy zapewnia znacznie dłuższą żywotność, gwarantując zamknięcie

1 miliona toreb. Wymiana noży oraz pasków zgrzewania odbywa się bez użycia narzędzi, dzięki czemu czas przestoju maszyny skrócono do minimum.

Innym przykładem maszyny pakującej ograniczającej zużycie materiału zgodnie ze zrównoważonym rozwojem jest GEA SmartPacker CX400 D-zip. Zużycie plastikowego paska – struny „otwórz-zamknij” jest o 15% mniejsze w porównaniu do standardowych maszyn. Unika się dodatkowych odpadów z tworzyw sztucznych dzięki wklejaniu struny dokładnie w wymaganą strefę ( nie nachodzi na zgrzewy boczne). Zwiększa się tym samym atrakcyjność opakowania. Użytkownicy mogą oczekiwać najwyższej wydajności do 100 toreb D-Zip/ minutę.

Zintegrowana automatyczna linia do krojenia

W portfolio GEA znajdują się kompletne linie do krojenia, przeznaczone są dla szerokiej gamy zastosowań m.in. w branży mleczarskiej, mięsnej oraz zamienników mięsa w celu produkcji atrakcyjnych, bezpiecznych i przyjaznych dla konsumenta opakowań. Krajalnice idealnie współpracują z maszynami rolowymi dając satysfakcjonujące wyniki. Cennym udogodnieniem zsynchronizowanych maszyn GEA jest możliwość sterowania z jednego pulpitu całością linii (Smart Control System).

GEA produkuje szeroką gamę linii, począwszy od uniwersalnych do wysokowydajnych i zaawansowanych technologicznie.

Nie musisz ufać na słowo. Przetestuj maszyny pakujące GEA zanim zainwestujesz

Dla tych, którzy poszukują najlepszych i kompleksowych rozwiązań- GEA ze swoim oddziałem w Polsce, ma przygotowany szeroki wachlarz możliwości, które pomogą zwiększać zyski poprzez ograniczenie strat w procesach. Chcąc uzyskać więcej informacji nasi wyspecjalizowani inżynierowie GEA mogą przybyć na miejsce i dokładnie omówić najbardziej interesujące aspekty. Posiadając bogaty park maszynowy w czterech wyspecjalizowanych fabrykach można sprawdzić rozwiązania jeszcze przed podjęciem decyzji o inwestycji.

GEA to jedna z największych na świecie firm procesowych. Posiada niemal 70 lat doświadczenia w produkowaniu maszyn pakujących. Firma zatrudnia ponad 18 000 pracowników w 62 krajach.