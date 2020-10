Ishida zapewnia jakość produktów mięsnych

System kontroli rentgenowskiej Ishida IX-GA-4075 i waga kontrolna DACS-G używane są w całej gamie wyrobów wieprzowych Myasnoy Dom Borodina, łącznie dla około 80 produktów, w tym kiełbas, szynek, wędlin i szeregu produktów garmażeryjnych, pakowanych w wiele różnych formatów opakowań, takich jak tacki termoformowane, opakowania typu skinpack, owijane i typu skin on board.

Urządzenia Ishida zostały wybrane przez Myasnoy Dom Borodina po rygorystycznym procesie selekcji i dokładnej analizie sprzętu konkurencji.

- Miałem doświadczenie ze sprzętem Ishida w firmie z którą wcześniej współpracowałem i uważam tego producenta za jednego z najlepszych dostawców rozwiązań do kontroli jakości żywności” - mówi Roman Khodyrev, dyrektor techniczny Myasnoy Dom Borodina. – Wyniki naszych testów potwierdziły, że Ishida IX zapewnia najwyższy poziom czułości.

System kontroli rentgenowskiej Ishida IX-GA-4075 jest w stanie wykryć szeroką gamę ciał obcych, takich jak stal nierdzewna, aluminium, szkło, muszle, kamienie, guma, gęsty plastik i skorupy o wielkości zaledwie 0,3 mm.

Kluczem do jego doskonałej wydajności jest unikalna technologia GA (Algorytm Genetyczny), która umożliwia szkolenie maszyny w celu łatwiejszego wykrywania określonych zanieczyszczeń, co oznacza, że można ją dostosować do precyzyjnych wymagań wielu różnych produktów, które są poddawane inspekcji.

Waga kontrolna Ishida DACS-G zapewnia najwyższą dokładność monitorowania masy paczek dla całej gamy produktów Myasnoy Dom Borodina. Jest to szczególnie ważne w przypadku artykułów o wysokiej wartości, takich jak bekon, w przypadku których firma musi przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących wagi, jednocześnie ograniczając do minimum ilość wydawanych produktów.

Waga kontrolna jest wyposażona w zaprojektowane przez Ishidę, wyjątkowo szybkie i dokładne cyfrowe ogniwo ładujące, które jest w stanie działać z dużą niezawodnością nawet w najtrudniejszych warunkach. Unikalną cechą ogniwa obciążnikowego jest możliwość przełączania się między dwoma możliwościami ważenia i podziałkami, co zapewnia każdemu modelowi z tej serii elastyczność w obsłudze znacznie większej gamy produktów.