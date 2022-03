Micarna - Zaprojektowany na indywidualne zamówienie system ważenia i pakowania dedykowany dla mięsa w kostkach zaskakuje wydajnością i niewielkim rozmiarem

Zaprojektowany na indywidualne zamówienie system ważenia i pakowania dedykowany dla mięsa w kostkach zaskakuje wydajnością i niewielkim rozmiarem

Data: 04-03-2022, 13:51

Zaawansowana zautomatyzowana linia do pakowania lepkiego mięsa w kostkę, na którą składają się dwie 12-głowicowe naważarki do świeżej żywności Ishida, działające jako cztery oddzielne maszyny, sprostała wyzwaniu, jakim była ograniczona przestrzeń Micarna - szwajcarskiej firmy przetwórstwa mięsnego.

Micarna została poproszona przez sieć supermarketów Migros o dostarczenie nowego produktu - świeżo ugotowanych skwarków, pasków szynki i kurczaka (jako dodatek do sałatek). Deadline był wyzwaniem.

Aby zapewnić produktowi dłuższy okres przydatności do spożycia, świeże mięso pokrojone w kostkę jest pakowane w sterylnych warunkach w oddzielnym pomieszczeniu w zakładzie produkcyjnym Micarna w Bazenheid w kantonie St. Gallen. Takie pomieszczenia są zazwyczaj tak małe, jak to tylko możliwe, aby zmniejszyć koszty ich utrzymania i zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia. W rezultacie nowy system pakowania musiał zmieścić się na przestrzeni zaledwie 10,5 m x 2,2 m przy wysokości sufitu wynoszącej zaledwie 2,8 m.

Pomysłowy system podajników, który zapobiega przestojom

Szczególnie niepokojąca była kwestia związana z procesem napełniania w nowym systemie pakowania. Jak wyjaśnia kierownik projektu technicznego firmy Micarna Patrick Nyffenegger: „Niski prześwit był poważnym problemem, ponieważ wykluczał zastosowanie standardowej naważarki kołowej. Było bardzo mało miejsca na podawanie i dystrybucję produktów, a pod uwagę musiały być również brane procesy czyszczenia”.

Rozwiązanie opracowane przez firmę Itech AG, która reprezentuje Ishida w Szwajcarii, obejmuje transport świeżego mięsa pokrojonego w kostkę z krajalnicy do podajnika poprzecznego. Po zatrzymaniu systemu mięso może być buforowane w podajniku bez konieczności przerywania procesu krojenia. Mobilny podnośnik służy do przenoszenia kawałków mięsa na obrotowy przenośnik, który zasila dwa podajniki poprzeczne. Stamtąd mięso jest przenoszone do innego podajnika, który działa jak drugi bufor, który następnie przenosi słoninę do 12 podajników wibracyjnych na każdej z dwóch 12-głowicowych naważarek Ishida przeznaczonych do świeżej żywności.

Połączone wagi wielogłowicowe napełniają się w tandemie

Wielogłowicowe naważarki Ishida CCW-R2-112 w konfiguracji liniowej zostały opracowane specjalnie do wysokowydajnego przenoszenia lepkich produktów w niewielkich przestrzeniach. W Micarna dwie wagi stoją naprzeciwko siebie, pracując w tandemie, aby pakować pokrojone w kostkę mięso do termoformowanych opakowań. Wytrzymałe, żebrowane plastikowe leje z zasuwami zgarniającymi zapobiegają przywieraniu lepkiego mięsa do styków wagi.

Dwie naważarki wielogłowicowe Ishida zostały skonfigurowane tak, jakby były czterema pojedynczymi maszynami, rozładowującymi wymagane masy docelowe do czterech oddzielnych zsypów zbiorczych. Te zsypy są ustawione tak, że zautomatyzowany system dystrybucji 2 x 8 musi wykonywać tylko niewielkie ruchy boczne. Patrick Nyffenegger opisuje innowacyjne rozwiązanie firm Itech i Ishida jako „inspirującą koncepcję”.

Dwie wagi jednocześnie napełniają 16 lejów w systemie dystrybucji. Przenośnik zbiorczy zastąpił konwencjonalne rynny obrotowe, co zmniejsza całkowitą wysokość systemu dystrybucji. Aby jeszcze bardziej zminimalizować przestrzeń, inżynierowie Ishida zdecydowali się na mobilną platformę wspierającą. W celu czyszczenia obie maszyny są rozsuwane, a wszystkie części stykowe można zdejmować i ponownie zakładać bez użycia narzędzi. Komponenty maszyny są transportowane do myjni na wykonanych na zamówienie wózkach, zaprojektowanych tak, aby pasowały do ​​ograniczonej przestrzeni w zakładzie produkcyjnym.

Wszystkie cele wydajności zostały osiągnięte

Micarna używa obecnie swojej nowej linii pakującej do ważenia i pakowania sześciu rodzajów produktów o gramaturze od 65g do 90g.

„Precyzja jest dla nas kluczowa, a przy tych rozmiarach opakowań przepełnienie wynosi średnio mniej niż 1 g na opakowanie” - mówi Patrick Nyffenegger.

Konfiguracja osiąga imponującą wydajność 112 tacek na minutę, chociaż nawet ta prędkość jest znacznie poniżej możliwości dwóch naważarek Ishida. Zmiany produktu można przeprowadzić bardzo szybko, po prostu wywołując ustawienia wstępne na ekranach dotykowych naważarek.

Znani dostawcy nie podjęli się realizacji tego zamówienia

Pomimo udanego zaproponowanego rozwiązania, Patrick Nyffenegger był początkowo sceptyczny, „ponieważ wzbudziło w nas obawy, gdy trzech alternatywnych znanych dostawców powiedziało nam, że nie da się tego zrobić”. Jednak pozytywne doświadczenia z instalacjami Itech dały Micarnie pewność, że powieży kontrakt Ishida i Itech. Dziesięciomiesięczny projekt, którego realizacji się podjęto, obejmował również „świetne relacje robocze i koordynację z innymi dostawcami”

Zwiększone wykorzystanie mocy dzięki doskonałej wydajności

W rezultacie firma Micarna jest bardzo zadowolona z nowego rozwiązania do automatycznego ważenia i pakowania, a Patrick Nyffenegger myśli o przyszłości: „Nowy system jest tak wydajny, że wkrótce zaczniemy przekierowywać więcej zamówień z Micarny do nowego zakładu produkcyjnego w Bazenheidzie”.

Micarna jest wiodącym szwajcarskim producentem mięsa, drobiu i owoców morza od ponad pół wieku i jest członkiem M-Industrie. Grupa Micarna składa się z 12 firm z 25 lokalizacjami w Szwajcarii i Niemczech. Firma przetwarza rocznie prawie 170 000 ton mięsa i oferuje asortyment ponad 4800 produktów. Micarna zatrudnia ponad 3000 osób i generuje przychody w wysokości 1,7 mln CHF (2018).

Źródło: www.ishidaeurope.pl

